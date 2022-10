Estudiantes toman dirección del CCH Sur; exigen renuncia de directora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Ante el lento avance en la resolución del caso de abuso sexual en contra de una alumna de quinto semestre en los baños del plantel, integrantes del Bloque Negro, que pertenecen al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) tomaron las oficinas de la dirección para exigir la renuncia de la directora, Susana Lira.

De forma pacífica, con el cuerpo cubierto con mantas negras, alrededor de 20 jóvenes, quienes se autodenominaron parte del grupo de protesta, ingresaron a las oficinas de la Dirección General.

"Pedimos la destitución y expulsión de la directora Susana Lira De Garay y hasta que no hubiese un procedimiento de lo que han hecho no vamos a soltar dirección", informó una representante de la colectiva a través de un video publicado en la cuenta de Facebook de la organización.

La integrante del Bloque Negro declaró que las autoridades del CCH Sur no les han dado una respuesta clara, pese a que han informado a través de medios oficiales que se encuentran trabajando en el asunto.

"Mañana [jueves] convocaron a una mesa de diálogo con la Dirección General de CCHs en la vamos a hablar sobre el pliego petitorio y como nos van a resolver", finalizó.