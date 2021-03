EU acepta "prestar" vacunas a México

Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que alcanzaron un acuerdo para que la Unión Americana preste a nuestro país 2.5 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, que hasta ahora está almacenadas sin darles uso, debido a que no está todavía aprobada por las autoridades estadounidenses de salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer desde Veracruz que este viernes se materializará el apoyo del gobierno de Estados Unidos, lo que ayudará a contar con vacunas suficientes para inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine abril.

"Y mañana [hoy viernes] se va a materializar un apoyo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a contar con las vacunas suficientes y se va a cumplir con el compromiso de que antes de que termine el mes próximo, antes de que finalice abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años de nuestro país".

El anuncio sobre el préstamo de vacunas fue dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el portavoz de la Casa Blanca; en el acuerdo aún faltan negociar detalles mínimos, se informó.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que con ese número de vacunas se garantiza la segunda dosis de 870 mil adultos mayores que fueron inoculados con el antígeno de AstraZeneca en primera inyección en febrero.

"El acuerdo con Estados Unidos da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Seguimos trabajando", escribió en Twitter.

Aseguró que esto es resultado de la conversación que tuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

México firmó en octubre un contrato con los laboratorios AstraZeneca para adquirir 77.4 millones de dosis contra el Covid-19. El costo de cada una es de cuatro dólares y se especifica que quienes la reciban deben tener dos aplicaciones con un lapso de 28 días entre una y otra.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no confiarse y evitar una tercera ola de contagios contra el Covid-19, porque México no está exento de que se registre una nueva crisis de salud y económica.

"Hay que cuidarse, no confiarnos para que no venga una tercera ola, todavía no termina la pandemia y el plan de vacunación va a continuar... Lo mismo en la economía, nos afectó, se cayó la economía..., nos estamos recuperando", dijo el presidente.