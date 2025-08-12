EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para México al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Según el Departamento, "en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos a mano armada —afirma el resumen actualizado—. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México".

Según la actualización, EU recomienda a los viajeros que cooperen si son detenidos en un control vial y que corran el riesgo de resultar heridos o muertos si intentan huir, retroceder o ignorar las instrucciones. También deben evitar viajar de noche o solos, especialmente en zonas remotas.

Advierte que si los viajeros se encuentran en problemas, la asistencia y los servicios de emergencia del gobierno de Estados Unidos son limitados en muchas partes de México, especialmente aquellas que son remotas, rurales o de alto riesgo.

En marzo, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una advertencia para quienes visitan destinos populares para las vacaciones de primavera, como Cancún y Puerto Peñasco. Más recientemente, en junio, advirtió a los viajeros sobre secuestros relacionados con aplicaciones de citas.

Algunos de los destinos mexicanos más populares tienen alerta de Nivel 2, que recomienda a los viajeros "extremar la precaución", como la Ciudad de México y Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulum, reportó USA Today.

Bajo alerta de Nivel 4 están Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales.