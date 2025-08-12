logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México

El Departamento de Estado de EU emite alerta por riesgo de terrorismo en México, incluyendo recomendaciones para viajeros.

Por El Universal

Agosto 12, 2025 07:56 p.m.
A
EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para México al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Según el Departamento, "en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos a mano armada —afirma el resumen actualizado—. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México".

Según la actualización, EU recomienda a los viajeros que cooperen si son detenidos en un control vial y que corran el riesgo de resultar heridos o muertos si intentan huir, retroceder o ignorar las instrucciones. También deben evitar viajar de noche o solos, especialmente en zonas remotas.

Advierte que si los viajeros se encuentran en problemas, la asistencia y los servicios de emergencia del gobierno de Estados Unidos son limitados en muchas partes de México, especialmente aquellas que son remotas, rurales o de alto riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En marzo, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una advertencia para quienes visitan destinos populares para las vacaciones de primavera, como Cancún y Puerto Peñasco. Más recientemente, en junio, advirtió a los viajeros sobre secuestros relacionados con aplicaciones de citas.

Algunos de los destinos mexicanos más populares tienen alerta de Nivel 2, que recomienda a los viajeros "extremar la precaución", como la Ciudad de México y Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulum, reportó USA Today.

Bajo alerta de Nivel 4 están Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México
EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México

EU alerta sobre riesgo de terrorismo en México

SLP

El Universal

El Departamento de Estado de EU emite alerta por riesgo de terrorismo en México, incluyendo recomendaciones para viajeros.

Guadalupe Taddei: INE no participará en Comisión de reforma electoral
Guadalupe Taddei: INE no participará en Comisión de reforma electoral

Guadalupe Taddei: INE no participará en Comisión de reforma electoral

SLP

El Universal

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informa sobre postura ante Comisión Presidencial para la reforma electoral.

SAT recauda 3.2 billones de pesos de enero a julio
SAT recauda 3.2 billones de pesos de enero a julio

SAT recauda 3.2 billones de pesos de enero a julio

SLP

El Universal

El SAT destaca el papel crucial de la recaudación fiscal en el desarrollo económico

Publican lista de 26 integrantes de cárteles entregados a EU
Publican lista de 26 integrantes de cárteles entregados a EU

Publican lista de 26 integrantes de cárteles entregados a EU

SLP

El Universal

Abigael González Valencia, Juan Carlos Félix Gastelum, Kevin Gil Acosta y más figuran en la lista