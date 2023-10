EU avaló lucha antinarco, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y toda la delegación de la Unión Americana que participó en Palacio Nacional en el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México-EU "quedaron muy satisfechos" y "sorprendidos" con el informe que le presentó su gobierno del combate al narcotráfico y, en especial, del fentanilo.

En conferencia de prensa y acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal señaló que Antony Blinken comentó que no tenía duda del trabajo que está haciendo el gobierno mexicano para combatir el fentanilo."Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken, llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo".Indicó que en el encuentro bilateral "se aclaró" que México no produce la materia prima para el fentanilo."Se trae y entra de Asia y llegan también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá, precursores y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas"."Hay un dato que él dio [Blinken], lo que pasa es que lo vamos a revisar, sobre el número de pastillas, la cantidad de pastillas de fentanilo que se han decomisado y lo que ha significado para evitar la pérdida de vidas humanas en Estados Unidos."Nada más que no queremos dar a conocer algo sin tener todos los elementos, pero fue lo que informó para decir que ellos no tienen duda de lo que estamos haciendo para ayudar en el tráfico de fentanilo", dijo.El Presidente consideró como propaganda "chafa" las mantas que aparecieron en Sinaloa, supuestamente atribuidas a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en las que señalan que ya no venderán ni producirán pastillas de fentanilo.