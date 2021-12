EU colaborará en desarrollo del Noreste: Ken Salazar

Los gobiernos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, junto con la embajada de Estados Unidos, acordaron trabajar de manera conjunta con los gobiernos federales de ambos países, para buscar soluciones y oportunidades en materia laboral, desarrollo económico, infraestructura, migración y seguridad.

Así lo dieron a conocer al término del encuentro, celebrado este miércoles en el Palacio de Gobierno de Nuevo León los mandatarios de Nuevo León, Samuel García, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el embajador estadounidense, Ken Salazar. Aunque también participó en la reunión el mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y funcionarios de San Luis Potosí, no estuvieron en la conferencia donde se anunciaron los acuerdos. Samuel García explicó que "a partir de ya" se estará trabajando en las mesas de Tráfico de drogas, Tráfico de armas, Tráfico de personas y Tráfico de desaparecidos", pues aunque no sea facultad de los estados, sino del gobierno federal, "le vamos a entrar, porque son problemas que queremos resolver, que atañen a nuestros pueblos y que los platicamos junto con el embajador".

El embajador Ken Salazar precisó que los gobernadores junto con el equipo de los Estados Unidos van a hacer un plan regional en el que "pudiéramos nosotros poner nuestros esfuerzos con ellos", para el mejoramiento de los puentes de Colombia, Matamoros y Nuevo Laredo. Para tal propósito, anunció, "vamos a tener una reunión en donde vamos a traer todas las agencias del Gobierno federal de Estados Unidos y trabajando con el Gobierno Mexicano federal porque la soberanía de México se tiene que respetar; pero también con los gobiernos de los estados para hacer lo que se puede hacer en la seguridad", ya que ellos tienen también sus propias policías. Insistió el embajador que la inseguridad es un tema que debe abordarse de manera binacional trabajando los dos países como socios, pues señaló: Las armas que vienen de Estados Unidos, los cartuchos que matan la gente aquí ¿Eso es problema de Estados Unidos, o es problema de México? No, es problema de los dos. Entonces los gobiernos de los dos países estamos enfocados en esas organizaciones criminales internacionales, con las drogas, con los traficantes de humanos.?