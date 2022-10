EU desiste de panel por diferencias en T-MEC: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos desistió de ir a panel por diferencias con México en materia energética en el T-MEC y se busca un acuerdo, para que no haya más confrontación.

"Cuando se pensó que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, que no haya confrontación".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador adelantó que a finales de mes es "muy probable" la visita a México del John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, porque están trabajando sobre el Plan Sonora que tiene que ver con energía renovable y otros proyectos.

Destaca buena relación con EU

"Ya se nacionalizó el litio y no descartamos el que podamos hacer con la participación de la inversión extranjera fábricas de baterías, para impulsar la industria automotriz, para exportar carros eléctricos, en fin es un plan integral".

Señaló que con Estados Unidos hay muy buenas relaciones y ya no tiene ni caso que haga referencia a los que apuestan a la confrontación de supuestos expertos e internacionalistas que se frota las manos buscando el enfrentamiento.

"Ojalá y se serenen como los de aquí, nuestros opositores conservadores que los respetamos mucho que cuenten hasta diez y respiren profundo antes de lanzarse de nuevo o que se sigan lanzando y no se enojen tanto, hasta nos preocupa su salud".