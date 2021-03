EU dice a México que estrategia contra el narco fracasó: Bloomberg

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a sus contrapartes de México que los aspectos clave de la lucha de los dos países contra el narcotráfico no funcionan y Estados Unidos está abierto a buscar nuevas estrategias juntos, según personas familiarizadas con el mensaje.

Según Bloomberg News, Juan González, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, hizo los comentarios la semana pasada en una llamada entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, según las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas porque la conversación fue privada.

De acuerdo con el reporte, González dijo que las tácticas utilizadas en los últimos años no han producido los resultados deseados por ninguna de las partes y que deben adaptarse a los nuevos desafíos.

Los comentarios complacieron al gobierno mexicano, según una de las personas familiarizadas con la conversación, quien dijo que es un cambio significativo con respecto al enfoque que Estados Unidos ha adoptado hasta ahora.

México ha argumentado durante mucho tiempo que es necesario abordar otros aspectos de la lucha contra el narcotráfico, incluido el contrabando de armas desde Estados Unidos, que según el país alimenta a sus letales grupos del crimen organizado.

El medio indica que la oficina de prensa del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se negó a comentar de inmediato y el Departamento de Estado tampoco respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de respuesta. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Bloomberg recuerda que el presidente Joe Biden se ha comprometido a tomar medidas para frenar la violencia armada.

Los demócratas en el Congreso están reintroduciendo varios proyectos de ley de control de armas, incluida una expansión de las verificaciones de antecedentes para los compradores. El funcionario mexicano dijo que la prohibición de las armas de asalto sería un paso crucial.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado una nueva dirección en la lucha contra la violencia en el país, presionando para abordar las causas sociales de la violencia y argumentando que el país necesita "abrazos, no balazos".