Nacional

EU emite alerta a spring breakers

Persisten los riesgos tras los recientes hechos violentos, dice

Por El Universal

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos que tiene contemplado visitar las playas de México, como parte del Spring Break al que acuden miles de estadounidenses cada año.

Indicó que "si bien la violencia generalizada que se desató el 22 de febrero", tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ha terminado, "persisten los riesgos de delincuencia y secuestro".

La representación estadounidense recordó que hay alerta de viaje por estado y pidió considerar una "preparación ante crisis".

"La delincuencia, incluyendo los delitos violentos, puede ocurrir en cualquier lugar de México, incluso en destinos turísticos populares. Esto incluye homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Los ciudadanos estadounidenses deben tener precaución en los destinos populares de vacaciones de primavera, especialmente al anochecer", alertó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en México y alertó que ante emergencias médicas, los precios de los hospitales privados pueden ser más altos que en Estados Unidos y podrían requerir un pago por adelantado.

Para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas indicó que están en nivel 4, por lo que pidió no viajar.

BC, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Sonora y Jalisco están en alerta 3, por lo que pidió reconsiderar el viaje.

