EU extiende cierre de fronteras terrestres con Canadá y México a viajes no esenciales

Estados Unidos anunció hoy su decisión de extender las restricciones a los viajes no esenciales en sus fronteras con Canadá y México hasta el 21 de octubre.

Pese a que Canadá reabrió hace más de un mes su frontera terrestre con Estados Unidos, este país decidió mantener las restricciones debido a la pandemia de coronavirus.

Así lo anunció hoy el Coordinador de Respuesta para el Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, citado por medios estadounidenses.

Las restricciones están vigentes desde marzo de 2020 y se han extendido cada mes desde entonces. Todos los viajes terrestres considerados no esenciales han quedado prohibidos por ese motivo.

Hoy mismo Zients anunció que en un intento por relajar medidas, a partir de noviembre se abren las puertas a los ciudadanos de Reino Unido y la Unión Europea que viajen por avión a Estados Unidos, siempre y cuando hayan completado su esquema de vacunación.

De hecho, a partir de ese mes, todos los viajeros aéreos a Estados Unidos deberán estar completamente vacunados y, además, entregar prueba negativa de Covid-19 realizada con no más de tres días de antelación al viaje.

Los ciudadanos estadounidenses que deseen salir del país y no estén vacunados deberán presentar prueba negativa con no más de un día de antelación al viaje y otra de regreso.

Con el comprobante de vacunación, los viajeros quedan eximidos de hacer cuarentena.