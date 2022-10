EU: no hay secretos en cooperación con estados

A-AA+

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que "no hay secretos" en la cooperación de su país con gobiernos estatales en seguridad, en la que también han participado agencias de inteligencia estadounidenses.

"Nosotros también trabajamos con los estados, pero lo hacemos a la luz, no tenemos secretos. El gobierno federal sabe y le informamos de lo que estamos haciendo en todos los estados", afirmó el diplomático.

El 6 de octubre, Ken Salazar sostuvo una reunión con el gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, en la que también participaron funcionarios del FBI, la DEA y del Departamento de Estado.

"No podemos resolver la seguridad en EU o México si no están todos en la mesa", apuntó Salazar. Sin embargo, enfatizó que la cooperación en materia de seguridad siempre debe ocurrir con respeto a la soberanía.

Al respecto, recordó que ha tenido reuniones con el gobierno federal y con estatales, sector privado y sociedad civil para abordar el problema de la delincuencia. Celebró el diálogo de alto nivel en la materia en el marco del Entendimiento Bicentenario, que se llevó a cabo en Washing- ton la semana pasada.

En cuanto al tráfico ilegal de armas, destacó una nueva ley de Estados Unidos para castigar a quienes trafiquen armas hasta con 25 años de cárcel. Además, resaltó que al año se incautan 600 mil unidades en ese país.

"Tenemos un alza de 300% en la detención de armas que vienen a México", enfatizó.