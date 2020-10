EU nunca sugirió una investigación contra Cienfuegos: Sales

El excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, calificó como una violación a la soberanía nacional y una falta de respeto a los mexicanos la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por autoridades de Estados Unidos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sales Heredia consideró que habría que respetar a los mexicanos y permitir que fuera aquí donde se solicitara la orden de aprehensión con fines de extradición contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusado de presuntos nexos con el grupo criminal del capo abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.

Desde Campeche, el exfuncionario señaló que no hubo y que la agencia antidrogas DEA nunca sugirió indagar a Cienfuegos Zepeda, de quien, dijo, jamás existió la más mínima sospecha de que estuviera involucrado con algún grupo criminal.

"Jamás hubo una investigación, ni sugerida por parte de Estados Unidos, en lo más mínimo, jamás existió la más mínima sospecha de que el general secretario pudiera estar involucrado, al contrario, si hubo una persona comprometida trabajando permanentemente en la atención de los temas, con las diferencias que pudiéramos tener en el manejo civil o militar del tema, fue el secretario Cienfuegos", indicó.

Sales Heredia, extitular de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, precisó que le parecen inverosímiles las acusaciones contra Cienfuegos Zepeda y que su detención está relacionada más bien con un conflicto entre agencias estadounidenses, la DEA entre otras, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sobre la inseguridad en el país, el excoordinador Nacional Antisecuestro señaló que pese a que el número de elementos de seguridad pública se triplicó con la creación de la Guardia Nacional, los homicidios dolosos se estancaron en niveles altos.

Insistió en que los asesinatos en el país están vinculados con la disputa de las organizaciones criminales y la demanda de drogas en Estados Unidos.

Sales Heredia reiteró que se deben fortalecer las capacidades de las policías municipales, estatales y nacional, pero no insistir en la militarización.

"En esta administración todos los huevos se pusieron en la canasta de los militares lamentablemente", refirió el exfuncionario.

¿Cuál es su opinión sobre la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda?

— Me parece una intromisión de Estados Unidos brutal, una falta de respeto absoluta a la soberanía nacional.

En la peor de las hipótesis, suponiendo sin conceder que algún indicio de los que se comentan y son absurdos, que si tenía en su celular miles de comunicaciones con un narco de medio pelo, por favor.

Suponiendo que así fuera, habría que respetar a los mexicanos y permitir que fuera aquí donde se solicitara la orden de aprehensión con fines de extradición y manejarlo así.

¿Estados Unidos pidió en algún momento investigar al exsecretario de la Defensa Nacional?

— Jamás hubo una investigación, pero ni sugerida por parte de Estados Unidos, en lo más mínimo, jamás existió la mínima sospecha, la más leve de que el general secretario pudiera estar involucrado, al contrario, si hubo una persona comprometida trabajando permanentemente en la atención de los temas, con las diferencias que pudiéramos tener en el manejo civil o militar, fue el secretario [Salvador] Cienfuegos.

¿Dentro del gabinete de seguridad del sexenio pasado, el general Salvador Cienfuegos manifestó algún desacuerdo sobre la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad?

— No manifestaba ninguna diferencia que yo recuerde.

¿Es una venganza de la DEA contra el Ejército?

— Me parece que tiene que ver con una revancha entre las agencias estadounidenses, pocos días antes de la elección en Estados Unidos [3 de noviembre].

La DEA asegura que el general brindó protección a El H2 y que tiene evidencia de miles de mensajes de texto interceptados, ¿son creíbles las acusaciones?

— Me parecen inverosímiles las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Me parece que es más un conflicto entre las agencias de Estados Unidos, me refiero a la DEA con otras dependencias, más a que realmente esté involucrada una persona como el exsecretario.

¿Qué opina de la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno federal?

— Llevamos casi dos años de la administración de [el presidente] Andrés Manuel López Obrador y vemos que se ha triplicado el número de elementos en relación con la Policía Federal, con respecto a la ahora Guardia Nacional.

Teníamos 40 mil agentes de la Policía Federal y ahora tenemos más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, no vemos que esa proporción se traduzca en una disminución sustancial en lo que hace, por ejemplo, con los homicidios dolosos, que es el índice que hemos medido desde hace varios años.

¿A qué se debe la ola homicida en el país?

— Tenemos más homicidios este 2020 que en 2019, más en 2019 que en 2018, porque esto responde a múltiples factores que tienen que ver con lo que haga o no haga el gobierno, y con lo que hacen o no hacen los grupos delictivos y con la demanda de drogas por parte de Estados Unidos y la oferta de armas de fuego procedentes de la Unión Americana, que como vemos tienen una muy importante influencia en lo que sucede en nuestro país.

El gobierno federal asegura que hay un punto de inflexión, ¿qué opina?

— Hay que tener bien en claro que esta presunta estabilización sería como decir que estamos bien porque estabilizamos al enfermo en los 40 grados de temperatura, pero el paciente está mal, el enfermo sigue estando muy mal.

Lo terrible de la cuestión es que se decía que no funcionaba la Policía Federal y, entonces, se sustituye con la Guardia Nacional, se triplica el número de elementos y las cosas no están igual sino que han crecido porque vemos claramente las cifras.

La demanda de opiáceos y opioides se ha traducido en un incremento de los homicidios en la frontera norte: Tijuana, San Luis Río Colorado, Tecate y en los puertos del Pacífico, esto es Manzanillo, [Colima] y Lázaro Cárdenas, [Michoacán], en lo que respecta a las entidades federativas.

¿Un mando civil o un militar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)?

— Creo que la estrategia de esta administración y de las que vienen, porque este no es un tema de un sexenio, es un tema que venimos padeciendo, tendría que ver con el fortalecimiento judicial, con el robustecimiento de las capacidades desde las policías municipales hasta las nacionales, pero no insistir en la militarización.

Yo siempre resumo el tema del incremento en la militarización con una frase: ´Los policías no quieren ser militares y los militares tampoco quieren ser policías´, luego entonces, la Guardia Nacional nace herida de muerte porque estos guardias nacionales que vienen del Ejército y de la Marina, pues no quieren ser policías y los policías pues menos quieren ser militares.

El paradigma militar es destruir al enemigo, combatirlo. El paradigma policial es proteger al ciudadano y capturar conforme al debido proceso a un delincuente, presentarlo ante las autoridades y respetar los derechos humanos en ese transcurso.