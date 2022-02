EU pide seguridad para restablecer exportación de aguacate mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) dijo que la suspensión a las inspecciones sanitarias que impiden la exportación de aguacate mexicano se resolverán "tan pronto como sea posible", y pide asegurar las vidas de los inspectores estadounidenses que laboran en México.

Para ello se establecerán los protocolos necesarios para que se garantice la seguridad de los trabajadores estadounidenses que realizan las inspecciones de sanidad al aguacate de Michoacán, sobre todo porque no es la primera que hay incidentes de seguridad en territorio mexicano. "Estableceremos protocolos para resolver la situación tan pronto como sea posible. La única cosecha a la que aplica esta suspensión es la de los aguacates cultivados en Michoacán", dijo el Departamento de Agricultura. Recordó que en octubre de 2020 un empleado de la USDA fue asesinado en el norte de México al realizar inspecciones para la detección y erradicación de la mosca de la fruta, entre otras plagas y enfermedades de cítricos en esa región.

"Los incidentes de seguridad en México no se han limitado al programa de aguacate... En el caso que nos concierne, un inspector del APHIS cuestionó la integridad de un embarque (de aguacate) en particular, y se rehusó a certificarlo con base en cuestiones concretas. Posteriormente, el supervisor del inspector del USDA recibió una amenaza telefónica contra él y su familia", planteó el gobierno estadounidense.

Ante las creíbles amenazas, el 11 de febrero de 2022 el Oficial de Seguridad Regional (RSO) asignado a la Embajada de Estados Unidos en México determinó suspender el programa de aguacate del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (APHIS) en el estado de Michoacán. Dijo que esperan que se resuelva la situación para que "las exportaciones de aguacate puedan reanudarse, al tiempo que las vidas de las personas que trabajan para poner aguacates en las mesas estadounidenses no se encuentren en riesgo por simplemente cumplir con sus labores de protección".

Confirmó que desde el 11 de febrero representantes del gobierno estadounidense trabajan con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México, y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para desarrollar protocolos que resuelvan la situación.

Añadió que para se reanuden las inspecciones sanitarias que permitan reactivar las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos es necesario que se les den las garantías necesarias. "Debemos recibir garantías de que las vidas de nuestros empleados no están en riesgo mientras trabajan para asegurar que los productos agrícolas de México cumplen con los requisitos de certificación y exportación que protegen a los productores estadounidenses de plagas y enfermedades", expuso la USDA.

Las importaciones que realizó Estados Unidos en el 2021 de aguacate mexicano alcanzaron los 2 mil 800 millones de dólares, y 200 millones de dólares de otros países, es decir, un 92% de los 3 mil millones de dólares de importaciones provienen de México, equivalentes a 1.1 millones de toneladas. Añadió que "la temporada pico del cultivo de aguacate en México es de enero a marzo, mientras que en Estados Unidos la temporada de producción de esa fruta va de abril a septiembre".