EU planea ingresar a migrantes que esperaban respuesta a solicitudes de asilo

Los migrantes que fueron obligados por la administración del expresidente Donald Trump a estar en territorios inseguros en México mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de asilo podrán ingresar a Estados Unidos, según fuentes de la administración del presidente Joe Biden.

BuzzFeed mencionó que la acción se enmarca en el proyecto para poner fin a los Protocolos de Protección Migratoria, conocidos como Permanecer en México.

De acuerdo con el plan, el ingreso se centrará en tres puntos y apunta a indocumentados que aún tienen casos activos en los tribunales estadounidenses. Los que califican después de registrarse en línea no deben ir a la frontera, sino esperar instrucciones para comenzar el proceso de ingreso, dijo una fuente al medio.

Se detalla que mientras se alistan para ingresar a Estados Unidos, los migrantes se mantendrán en las áreas de preparación en México, donde las autoridades les harán un examen médico y una prueba de Covid-19. Los que den positivo se verán obligados a seguir esperando en territorio mexicano hasta que den negativo.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no permitirán la entrada de personas cuyos casos de asilo fueron rescindidos o que ya tienen órdenes de deportación.

Además, los que no sigan el plan de reingreso también serán devueltos, en algunos casos utilizando una ley de salud pública que permite a los funcionarios fronterizos estadounidenses devolver rápidamente a los indocumentados en la frontera.

Esta semana, la Casa Blanca también advirtió que la mayoría de los mirantes seguirán siendo rechazados en la frontera.

BuzzFeed mencionó que el nuevo plan exige que los solicitantes de asilo puedan ingresar a EU sin ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menos que tengan antecedentes penales graves o sean niños no acompañados, que serán enviados a los funcionarios de Salud y Servicios Humanos.

En suelo estadounidense serán llevados a refugios locales y se les pedirá que se registren con los funcionarios de ICE como parte de una "alternativa a la detención", en la que también podrían ser obligados a usar brazaletes en los tobillos para el monitoreo remoto, dice el borrador del plan.

El medio recordó que los defensores de los migrantes y los expertos a menudo criticaban la falta de oportunidades que tenían los indocumentados con el programa Permanecer en México para ganar sus casos. Según los datos compilados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, más de 600 de las más de 70 mil personas que fueron empujadas al programa recibieron algún tipo de alivio. La gran mayoría de las personas en el sistema judicial no estaban representadas por abogados y se les emitieron órdenes de deportación.

Este jueves, el presidente Joe Biden confirmó que ha puesto fin a la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos.