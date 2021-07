EU reinicia vuelos de deportación exprés para centroamericanos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reinició los vuelos de deportación acelerada para los migrantes centroamericanos.

"Aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán devueltos de inmediato a su país de origen", indicó el DHS en un comunicado.

The Washington Post reportó que "casi la mitad de los padres e hijos fueron retirados de los manifiestos de pasajeros porque dieron positivo en la prueba de Covid o estuvieron expuestos a alguien infectado".

"Las familias detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fueron trasladadas a través de las Operaciones Aéreas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a sus países de origen, Guatemala, El Salvador y Honduras", detalló el DHS.

La dependencia dijo que "al colocar a familias de deportación acelerada que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, estamos dejando en claro que aquellos que no califiquen para permanecer en Estados Unidos serán removidos de inmediato".

Mencionó, además, que "la administración Biden-Harris está trabajando para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central, incluso mediante la expansión de las vías legales hacia Estados Unidos. El DHS expandió recientemente el programa de menores centroamericanos y puso a disposición de los centroamericanos seis mil visas H-2B.

"La migración irregular a Estados Unidos es peligrosa y puede tener consecuencias migratorias a largo plazo. El viaje es especialmente peligroso para las familias y los niños, incluidos los adolescentes", alertó el departamento.