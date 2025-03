EU tiene que reflexionar imposición de aranceles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que el presidente Donald Trump podría anunciar un "compromiso" con México y Canadá sobre aranceles.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la imposición de aranceles "sí afectan a México", pero en el corto plazo también a Estados Unidos, por lo que deberían reflexionar.

"Sí va a tener efectos en la economía mexicana, de mantenerse los aranceles sí va a tener efectos, pero también tiene muchos efectos allá a muy corto plazo le afectó más en el término de la caída de las bolsas. Entonces ellos tienen que reflexionar frente a lo que ocurrió en estos días.

"Ayer, el secretario de comercio ya estaba buscando un esquema de acuerdo para; recuerden que el secretario de comercio de Estados Unidos viene justamente de ser de la bolsa, entonces cuando ve la caída de las bolsas pues yo supongo que él mismo está buscando un esquema distinto, pero depende finalmente de la decisión del presidente Trump", declaró.

"Nosotros hemos hecho nuestra tarea, ni siquiera cerramos las puertas del diálogo", añadió.

Al ser cuestionada si los aranceles podrían durar poco tiempo, ante las declaraciones de Lutnick, la Presidenta indicó que "depende de lo que vayan a informar".

"Yo me voy con la llamada que vamos a tener mañana (con Trump), digo, si hacen un anuncio el día de hoy, qué bueno. Pero vamos a ver estos días qué decisión toman, también por el impacto que está tendiendo en su economía, este 25% de aranceles", dijo.

En este sentido, recordó que, sin importar la decisión, su administración ya tiene un plan, el cual será informado el próximo domingo.

No va a haber sumisión, es un momento definitivo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "no va a haber sumisión", después de que Estados Unidos impuso aranceles de 25% a nuestro país, e indicó que "de seguir las circunstancias" se buscará a Canadá y otros países.

"Es un momento muy definitivo para México, dependiendo lo que pase estos días hasta el domingo. No va a haber sumisión, México es un gran país, y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza", expresó Sheinbaum Pardo su conferencia mañanera de este miércoles 5 de marzo en Palacio Nacional.

Al asegurar que la economía mexicana "está bien", la titular del ejecutivo federal apuntó que "de seguir las circunstancias, vamos a buscar a Canadá y otros países".

Sobre la llamada programada para mañana con el presidente estadounidense Donald Trump, la Presidenta señaló que todavía está definiéndose, pero podría ser por la mañana.