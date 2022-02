EU y ONG pactan con siete gobernadores conservación ambiental

CANCÚN, QR., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la organización The Nature Conservancy, signaron este miércoles, en Cancún, una carta de intención con los gobiernos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para trabajar coordinadamente en la protección del medio ambiente en el sur sureste mexicano.

El acto fue atestiguado la mañana de este miércoles en un hotel de la zona turística de este centro vacacional, por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar y secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Económico de los siete estados, como parte del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur Sureste de México, con la sede diplomática norteamericana.

La firma del acuerdo de intención compromete a la USAID a invertir un promedio de 30 millones de dólares en la región, como parte de los convenios subnacionales, a fin de realizar acciones y programas que promuevan la conservación y protección de la riqueza natural de las entidades firmantes.

Al evento acudieron también representantes de empresas como Amazon, Fedex, Cisco, Accenture y Meta/ Facebook, entre otras. ? El embajador recordó que la semana pasada estuvo en el norte del país, acompañado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con quien dialogó sobre la diversidad de oportunidades de desarrollo que se abren en esa región del país, lo mismo que en el sureste mexicano, que –dijo– es de gran interés por su "grandísimo potencial" y su riqueza ambiental.

Salazar citó parcialmente las palabras que minutos antes de su intervención, pronunciara la gobernadora de Campeche, Layda Sanrores, sobre la necesidad de "voltear la mirada hacia el sureste, siempre en la esquina del olvido".

Entre las actividades del día, habrá una presentación sobre los avances del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de director general, Rafael Marín Mollinedo, presente en el acto inaugural.

El titular de la Unidad de Coordinación y Entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Fernando Renoir, explicará sobre los incentivos fiscales para quienes decidan invertir y los secretarios de Desarrollo Económico de Oaxaca y Veracruz, Juan Pablo Guzmán y Enrique de Jesús Nachón, tienen programado exponer sobre las estrategias de crecimiento para el Istmo.

La American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) presentará su propuesta de estrategia sobre Digitalización del Sureste en el país y habrá espacio para abordar temáticas sobre la actividad turística, la recuperación del sector, luego del golpe que supuso para esta industria, la pandemia por coronavirus Covid-19, inclusión financiera y Equidad de Género.

Llegado su turno, el anfitrión del evento, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, expresó que la entidad fue la más afectada por la contigencia sanitaria, que provocó la caida casi total de la principal actividad económica de la entidad –el turismo–, el cierre de muchas empresas y la pérdida de muchos empleos. ?Sin embargo, destacó que "una correcta planeación" ha hecho posible que el estado haya sido el primero en presentar signos comprobables de recuperación turística y económica, aún no habiendo finalizado la pandemia.

Su par en Yucatán, Mauricio Vila, coincidió en cuanto a que la contingencia sanitaria "dejó estragos" que solo la unidad podrá solucionar y añadió que "poco a poco vamos dejando atrás la pandemia; pareciera que ya estamos en lo último".

El mandatario estatal celebró la firma de la carta de intención en pro de la conservación de la región, a la que llamó el segundo bosque forestal de mayor relevancia en México y América Latina, mientras que el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos consideró que el desarrollo del sureste es "inaplazable", siempre y cuando se dé con "orden y planeación".

El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio, resaltó la relación bilateral entre México y Estados Unidos, con "respeto a la soberanía y la autodeterminación".

El funcionario federal habló de la importancia de mega proyectos sexenales como el Corredor Transísmico del Istmo de Tehuantepec y del Tren Maya; incluso mencionó el Puente Vehicular Nichupté, que cruzará el principal Sistema Lagunar de Cancún, para conectar la zona turística con la ciudad.

Agregó que el 28 de marzo iniciará la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, en terrenos del municipio maya de Felipe Carrillo Puerto.