Evacuados de OM 629 mexicanos: SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar y no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física.

A través de un comunicado, explicó que la mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto y reiteró la recomendación de no viajar a la región.

Explicó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada de México estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.

Además, destacó que el resto de las embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

La Cancillería indicó que a partir de las valoraciones de seguridad cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales.

Añadió que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que recomendó consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes para aquellos que cuenten con alguna reservación.

La dependencia reconoció el profesionalismo y la labor que ha realizado el personal que labora en las embajadas de la región, particularmente durante esta última semana.