Evangelina Hernández confirma que una mujer será quien presida el INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Evangelina Hernández Duarte, integrante del Comité Técnico Evaluador, aseguró que hoy se dará conocer la lista con el nombre de los 20 aspirantes a consejeros del INE, que integrarán las cuatro quintetas, mismas que serán entregadas el próximo domingo.

Aunque no confirmó la hora, ya que la convocatoria señala que tiene como plazo hasta el final del día. "(Tenemos hasta) las 11:53, se acaba el plazo", especificó.

Asimismo, confirmó que recibieron la instrucción para conformar una quinteta exclusivamente por mujeres para elegir a la presidenta del INE.

"Nosotros, ayer recibimos la instrucción, ya hubo un acuerdo. Afortunadamente, tanto la Jucopo como el Tribunal coincidieron en ello", comentó.

Añadió que aún no se definen los detalles de la reunión del próximo domingo, para hacer públicas las quintetas.

"Todavía estamos en la espera, nosotros, de eso, de que se haga un acuerdo, y yo estoy un poco rompiendo con el acuerdo del Comité, porque no debería estar dando esta conferencia", señaló.

Refirió que a partir de ese día se subirán al micrositio del Comité, las entrevistas que les realizaron a los aspirantes a consejeros.

"Todo se va a transparentar, también dice la convocatoria que el domingo, todo se va a subir después de entregadas las quintetas, el 26 (de marzo)", explicó.

"Lo que sí le quiero decir, muy claramente, es que todo se está sumando, obviamente, las reglas están muy claras. Nada de la información que nosotros obtuvimos durante todo este proceso, puede quedar fuera porque entonces estaríamos incumpliendo con todas y cada una de las fases de la convocatoria, entonces estamos siendo muy cuidadosos", señaló.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, reafirmó que el INE será presidido por una mujer.

"México se pone a la vanguardia en el mundo en materia de paridad, una mujer presidirá el #INE, tal como se pronunció nuestro movimiento. Deseo que esto que logramos en términos democráticos, se logre en términos de justicia y que ninguna mujer se quede sin acceso a ella", escribió en su cuenta de Twitter.