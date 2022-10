Evelyn Salgado lamenta asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan

A-AA+

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, y aseguró que "no habrá impunidad". En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la mandataria estatal agregó que solicitó "agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos".

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda. Condeno los hechos y reitero que en el @Gob_Guerrero no habrá impunidad ante la artera agresión contra el presidente municipal y funcionarios del Ayuntamiento. Instruí al titular de la @SSPGro, Evelio Méndez Gómez, acudir al lugar para brindar la atención pertinente; he solicitado a la @FGEGuerrero agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos. Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos", publicó.

"Nuestro compromiso es firme, no daremos ni un paso atrás para brindar seguridad a la población de San Miguel Totolapan y a toda nuestra región de la Tierra Caliente", escribió Salgado.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó, en un reporte preliminar, que los hechos violentos registrados la tarde de este miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan dejaron un saldo de 18 muertos, de los cuales 10 han sido identificados y tres heridos. En una ficha informativa informó que a la aplicación del 911 se recibió información de un tiroteo en las instalaciones del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, por parte de civiles armados.

Posteriormente se trasladaron a un domicilio en la calle de Emiliano Zapata, Barrio de San Pablo, donde también se reportaron disparos y donde "fueron localizado 18 cuerpos sin vida, por proyectil de arma de fuego; de los cuales 10 fueron identificados por sus familiares".