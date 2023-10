Evita AMLO hablar de presunto plagio de Xóchitl Gálvez para titularse

Al manifestar que "no puedo hablar de eso", el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó comentar acerca del presunto plagio de

para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Sin embargo, de forma sarcástica, aseguró que periodistas que han sido críticos de su gobierno "no tardan" en darle la misma cobertura que hicieron en el presunto plagio de la ministra de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel."No, no puedo hablar de eso, lo que sí se habló del plagio de la señora Esquivel. Espérense porque López-Dóriga o Loret de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico, el ayudante de Krauze? Guillermo Sheridan ahora van a hablar sobre el tema, espérense. hoy o mañana, espérense porque no tarda en que se toque el tema. ¿Cómo se llama la señora Dresser? O Alazraki."Espérate, no hay que comer ansias, ahí viene toda la información, seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso", dijoAyer, la senadoraRuiz negó que haya plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por lo que pidió que no la comparen con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) explicó que obtuvo su título en la modalidad de "Experiencia Profesional", mismo que dijo, se logra presentando casos prácticos que acrediten que se tiene experiencia en la ingeniería.