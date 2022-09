"Evitaremos la peligrosa militarización del país", afirma Marko Cortés

A-AA+

En vísperas del próximo periodo ordinario de sesiones, de la 65 Legislatura en el Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional en las Cámara de Diputados y Senadores, advirtieron que seguirán trabajando para "evitar la peligrosa militarización del país".

Así lo afirmó el líder panista, Marko Cortés Mendoza, quien sostuvo que las y los legisladores del PAN "actuarán con responsabilidad y lealtad a México".

"Velando siempre por los intereses de la gente y presentando iniciativas y propuestas que ayuden a superar la pobreza mediante la reactivación de la economía y la generación de empleos mejor pagados, para que el ingreso familiar alcance para lo básico y no siga aumentando el número de pobres", puntualizó.

El líder albiazul acusó a esta administración federal "porque a la gente ya no le alcanza para nada".

"Por ello nuestros legisladores harán propuestas para controlar la inflación que ya llegó al 8.62 por ciento en la primera quincena de agosto, provocando un aumento de 13.77 por ciento en los alimentos", indicó.

El dirigente nacional señaló, que elevar las tasas de interés "no fue suficiente", pues se deberían tomar medidas adicionales como impulsar la producción de productos de la canasta básica a fin de aumentar su oferta "y que de manera natural se controle la escalada de precios".

En este sentido, insistió en la importancia de la iniciativa presentada por el PAN, para crear un Seguro de Desempleo, el cual sostuvo, "es una herramienta eficaz para superar la pobreza".

"Acción Nacional reta al gobierno federal que, si realmente quiere ayudar a la gente, apruebe el Seguro de Desempleo", confrontó.

En el tema de la seguridad, señaló que las y los legisladores panistas presentarán iniciativas tendientes a fortalecer la policía civil, nacional, estatal y municipal: "con pagos dignos, capacitación y equipamiento suficiente, para que puedan en absoluta coordinación combatir con éxito a la delincuencia organizada y los delitos del fuero común".

Cortés Mendoza ratificó su rotundo rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal en materia de seguridad, que reiteró, "pretende militarizar al país ".

El presidente de Acción Nacional dijo que los legisladores seguirán encabezando la contención legislativa "para evitar la destrucción del país" y, para ello, darán la batalla para defender con determinación al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como la principal fuerza de oposición, Acción Nacional continuará su incansable lucha por la defensa de las libertades y las instituciones democráticas. Y con absoluta firmeza, seguiremos diciendo NO a la militarización del país, NO al debilitamiento de los órganos electorales, y con total convicción, decimos SÍ al control de la inflación, SÍ a los trabajos mejor pagados, SÍ al Seguro de Desempleo, SÍ al fortalecimiento de las policías civiles", concluyó.