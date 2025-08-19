Exabogada de 'el Chapo' denuncia a activista por violencia política en Chihuahua

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- La exabogada del narcotraficante mexicano 'el Chapo' Guzmán, Silvia Rocío Delgado García, quien fue electa como jueza penal en el estado de Chihuahua (norte), denunció por violencia política al activista Miguel Meza, quien evidenció sus vínculos con el crimen organizado durante las campañas judiciales, según expuso este martes el propio activista.

Meza, abogado e integrante de la organización civil Defensorxs, advirtió en un comunicado, difundido en sus redes sociales, que tuvo conocimiento de una acusación en su contra por violencia política, interpuesta por Delgado ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH), dependencia que además le dio sus datos personales a la próxima jueza penal.

"Lo más preocupante: el IEECH no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT(fisco) y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales", advirtió Meza.

Aunque Meza indicó que tanto su compañía telefónica como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se negaron a entregar esa información al calificarla como "confidencial", Meta sí dio sus datos.

"Gracias a la respuesta de Meta, el IEECH obtuvo y difundió mi celular y correo personales con varios particulares, incluida la abogada de 'el Chapo'", resaltó el abogado.

Además, según el activista, Delgado también denunció por los mismos motivos a los directores de 14 medios.

Sumado a ello, Meza advirtió de que "el caso es litigado a su favor (de Delgado) por cuatro abogadas del Instituto de la Defensoría Pública del IEECH", lo que supone el uso de recursos públicos en su beneficio.

Meza recapituló que en Defensorxs, -una ONG dedicada a vigilar las candidaturas judiciales en el contexto de la primera elección de jueces en México-, calificaron a Silvia Delgado como una candidata a jueza "altamente riesgosa".

"Porque defendió fervientemente a uno de los narcotraficantes más poderosos de México y ninguna autoridad sabe cuál es su grado de cercanía con él, porque nunca lo revisaron", destacó Meza.

Entre otros antecedentes mencionados, la ONG pudo verificar que Delgado participó en un documental llamado 'Los narcoabogados detrás de los carteles'.

Además de que la próxima jueza penal en Chihuahua "acompañó a la familia de 'el Chapo' a su juicio en EE.UU., no como abogada, sino por su relación personal con ellos".

"Ha declarado en medios que 'el Chapo' era inocente y que la persecución en su contra es una fabricación mediática para defender los intereses de EE.UU.", expuso Meza.

Con 23.605 votos, Delgado fue elegida en junio pasado como jueza penal de enjuiciamiento del Distrito 5 en Chihuahua, con cabecera en la fronteriza Ciudad Juárez, cargo que desempeñará a partir de septiembre próximo.

El 1 de junio pasado, los mexicanos votaron por primera vez en la historia para renovar a cerca de 1.000 integrantes del Poder Judicial federal y local, de entre más de 3.400 candidatos, pese a las críticas de la oposición, organismos internacionales y organizaciones civiles por la falta de filtros en las candidaturas y la premura del proceso, producto de una polémica reforma judicial.