Exagerada, reacción de la prensa por crisis de gas natural: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "exageración" señalar que la economía está "asfixiada" por la crisis de gas natural que alimenta la industria nacional.

"Se exagera un poco por parte de la prensa mexicana, para no señalar a ningún medio porque sería de mal gusto, diría que en general la prensa, con honrosas excepciones, pero es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo garantizó que, pese a la falta de gas de Texas, Estados Unidos provocada por las heladas, su gobierno garantiza el suministro de energía eléctrica para el sector industrial.

"Creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas, ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema".

"Que estamos haciendo, se está consiguiendo gas licuado, estamos echando andar todas las plantas de la CFE para garantizar el suministro, yo espero que pronto ya se regularice la situación".

Hoy en su versión impresa EL UNIVERSAL documentó que la crisis del gas natural puso freno a la economía mexicana porque empresas, maquiladoras, armadoras e industrias suspendieron operaciones ante la falta del combustible, elemento clave para la producción.

El titular del Ejecutivo mostró un mensaje de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el cual informa que el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) que opera CENAGAS ha mantenido la presión para que los usuarios (industriales, Pemex y CFE) mantengan la operación. "Hoy mediante la coordinación de CFE, Pemex y CENAGAS y Secretaría de Energía se continúa con el suministro y administración de gas".

El presidente López Obrador dijo que hasta el momento no se tiene el impacto económico sobre los paros técnicos, pero "creo que no será mucho".

"Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas, no todas, además, desde luego, se exagera un poco por parte de la prensa mexicana".