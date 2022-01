Exalcalde de Atlacomulco denunciará derribo de estatua de AMLO

El derribo de la escultura del presidente Andrés Manuel López Obrador es un daño al patrimonio municipal afirmó Roberto Téllez Monroy quien fue alcalde de este municipio al indicar que acudirá ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar el hecho.

"El control de la policía se dio a las 0:00 horas a la nueva administración. Y en las primeras horas del 1 de enero casualmente no había alumbrado eléctrico, de acuerdo a la versión de los vecinos. Y la cámara que estaba frente a la escultura no funcionó", afirmó a EL UNIVERSAL Téllez Monroy, quien terminó su gestión el 31 de diciembre.

El exalcalde morenista develó la estatua el 29 de diciembre, tres días antes de terminar su mandato como el primer presidente municipal que no era del PRI, en la cuna del llamado grupo Atlacomulco, para "romper los estigmas y paradigmas y que la gente reconozca lo que se hizo. Es un reconocimiento al presidente de la República", afirmó en ese momento Roberto Téllez.

En las primeras horas del 1 de enero, la escultura realizada en cantera rosa fue derribada en Atlacomulco, ya bajo el gobierno de la alcaldesa Marisol Arias Flores, quien derrotó al morenista en las elecciones del 6 de junio pasado, bajo la alianza del PAN-PRI-PRD.

"El daño que sufrió la estatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quedó asentado en el acta de entrega recepción que realicé a la nueva alcaldesa, donde solicité se dé seguimiento a esta afectación del patrimonio", indicó Roberto Téllez.

La escultura tuvo un costo de 50 mil pesos, "con cargo a su servidor, que yo pagué de mi dinero y es una donación a Atlacomulco, por ello tuve que facturarla para que pueda formar parte del patrimonio" de este municipio, Roberto Téllez quien afirmó que este lunes acudirá a la Fiscalía mexiquense a denunciar el daño.

Tras el desplome de la escultura de AMLO, morenistas realizaron un acto de desagravio en el lugar ubicado en la avenida Isidro Fabela, donde corearon "es un honor estar con Obrador".