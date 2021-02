Excanciller Castañeda acusa que agentes le quitaron su pasaporte

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, denunció en redes sociales que agentes aduanales le retuvieron su pasaporte en las instalaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El canciller durante el gobierno de Vicente Fox compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que acusó a funcionarios de la 4T de despojarlo de su identificación.

"Agentes de la 4T se niegan a identificarse y confiscan mi pasaporte en T2", escribió en un primer tuit, que además acompañó con una imagen borrosa del presunto el funcionario que le retiró el pasaporte.

En los siguientes mensajes, Castañeda, quien ha sido uno de los críticos más regulares del gobierno del presidente López Obrador, señaló corrupción por parte de los agentes, al tiempo que reiteró un par de veces que estos no accedieron a identificarse.

"Así se las cascan los de la 4T. Igual de corruptos", agregó.

También, indicó, los funcionarios solicitaron bajar las imágenes compartidas por él en sus redes sociales, sin haberle devuelto el pasaporte.

Finalmente, dijo acceder a dejar el documento esperanzado de que el actual canciller, Marcelo Ebrard, le autorice uno nuevo.

"Les voy a dejar el pasaporte. A ver si Ebrard me autoriza uno nuevo", ironizó.

Y agregó: "Ahorita subimos los videos de los corruptos de aduana de la 4T".

Respecto al incidente que denunció el exfuncionario, EL UNIVERSAL pidió postura de la oficina de Aduanas, misma que afirmó no tener reportes de incidentes en ese sentido y aclaró que su personal de no retira pasaportes.

Aunado a esto, puntualizó, el uniforme de la persona que aparece en la fotografía "no coincide con nuestros uniformes, que son azul marino".