Exhibe y regaña a los "traidores"

Ciudad de México.- Tras haber sido rechazada su reforma electoral en la Cámara de Diputados con los votos en contra del PT y PVEM, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció su plan B, con el cual buscará —por medio de una reforma constitucional— disminuir los privilegios en los congresos locales y municipios, así como ampliar y fortalecer la consulta popular.

La Mandataria federal detalló que en este plan —el cual enviará al Congreso el próximo lunes— buscará ampliar la consulta pública a temas electorales, entre ellos el presupuesto de los partidos políticos. Además, indicó que el plan B también se podría aplicar para la Cámara de Diputados y el Senado, por lo que se buscarán ahorros por 4 mil millones de pesos, los cuales serán destinados para los municipios y entidades.

"¿En qué consiste el plan B? Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en los municipios y fortalecer la consulta popular.

"¿Qué propuesta les hago a los diputados? Que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente; por ejemplo, los montos a los partidos políticos. Habrá temas que no deben ir a consulta pública porque, digamos, son de la República; pero otros, ¿por qué no? Porque, en este momento, en la consulta pública se prohíbe todo lo electoral, ponerlo a votación. Entonces, yo les propongo: bueno, no se aprobó lo de ayer, ¿por qué no le preguntamos a la gente?".

En conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que una de las propuestas es que la revocación de mandato se pueda llevar a cabo en el tercero o cuarto año de gobierno.

"En este momento es sólo en el cuarto año. Entonces, la propuesta es que se pueda hacer, que se abra, que se pueda hacer en el tercero o en el cuarto año", dijo.

En Palacio Nacional, la Presidenta consideró que sería "muy exagerado" hablar de castigos para los legisladores de la alianza de la 4T que votaron en contra de su iniciativa de reforma electoral, y sostuvo que el hecho de que no se haya aprobado no representa una derrota para su gobierno.

Afirmó que en su movimiento existe libertad para expresar posturas distintas; sin embargo, expresó que "en política no hay certeza y nadie está vacunado frente a una traición".

Recordó que, en el pasado proceso electoral, los candidatos a diputados federales de Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a apoyar las propuestas de la 4T, pero señaló que "se vale no estar de acuerdo".