Exhorta AMLO a universidades a eliminar cacicazgos

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las universidades a eliminar cuotas y que no se roben el presupuesto, "que no haya Estafas Maestras", y que dejen de existir caciques que las controlen, en referencia a Gerardo Sosa Castelán, quien ha sido señalado de controlar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En su primera conferencia del año, el titular del Ejecutivo federal manifestó que tiene que haber un movimiento al interior de las universidades, respetando su autonomía, para que no haya corrupción y honestidad en el manejo del presupuesto.

"Se tiene que irse quitando las cuotas, para eso no es solo que reciban más presupuesto más las universidades públicas, es una opción o una alternativa que tenga más recursos, pero se tiene que hacer un esfuerzo respetando su autonomía para que se administren con honradez el presupuesto de las universidades, que no se roben el dinero las universidades públicas y que haya austeridad republicana, respetando la autonomía tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que haya corrupción y honestidad en le manejo del presupuesto.

"Esto va a permitir la gratuidad, quitar las cuotas, un esfuerzo que tiene que hacer las universidades. Ya no la "Estafa Maestra", que ya no haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados. Ahí se los dejó de tarea",dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que es "una vergüenza" que universidades grandes en estados importantes que son manejadas por una persona, por un solo hombre, en referencia de Gerardo Sosa Castelán, quien ha sido señalado de controlar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

"No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años, y maneja el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundo, hasta los premian en España, les entregan premios los reyes.

"Eso se tiene que terminar, tiene que haber transparencia, honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación, si se puede con poco presupuesto garantizar el que pueda estudiar los jóvenes y que no sean rechazados", dijo.

El pasado 31 de agosto, fue detenido por elemento de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo por lavado de dinero,.

Desde mayo pasado, el patronato de la UAEH formaba parte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a que detectó actividades irregulares por parte de Sosa Castelán.