Exhorta el PAN a AMLO a que se convoque a Consejo de Salubridad

El Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara de Diputados, urgió al Andrés Manuel Presidente López Obrador a convocar al Consejo de Salubridad General y al Consejo Nacional de Vacunación para que dichas autoridades sean las encargadas de normar, coordinar y ejecutar un plan de acción y que la distribución de la vacuna sea más eficaz, incluyente y oportuna.

El coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que es incuantificable el dolor por las vidas humanas perdidas, además de que el país ya rebasa un millón y medio de personas contagiadas, saldos que demuestran que no se va bien y que lo peor está por venir.

Comentó que en la bancada panista hay justificada inquietud por percibirse mucha simulación entre las diferentes instancias del gobierno federal al negarse a permitir una evaluación externa y no hay suficiente certidumbre y claridad en la programación logística de la cruzada contra la pandemia.

"En Acción Nacional ya lo dijimos y lo reiteramos: nos urgen tres vacunas: una contra la incompetencia de este Gobierno, otra contra su soberbia y otra contra el odio. Estas tres, la incompetencia, la soberbia y el odio están permeando", señaló.

Los diputados del PAN, añadió, proponen transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra el virus SARS- CoV-2 y los criterios para definir la estrategia de vacunación en el territorio nacional.

Es necesario, dijo, que todos los mexicanos conozcan: número de dosis contratadas con cada empresa; población que se espera inmunizar de acuerdo con las dosis adquiridas; monto de los contratos pactados, especificando importes ya pagados y los pendientes por realizar; dosis recibidas al momento, entre otros.

Los diputados panistas proponen un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que convoque al Consejo de Salubridad General y al Consejo Nacional de Vacunación y sean dichas autoridades especializadas las encargadas de normar, coordinar y ejecutar un plan de acción para que la distribución de la vacuna sea más eficaz, incluyente y oportuna.

Romero Hicks aseguró que en esta batalla no caben los sesgos políticos ni las posturas egoístas, todos deben estar unidos por una causa común: la salud de los mexicanos, por ello consideró necesario tomar en cuenta la participación de los estados y sus poderes locales.

"Los diputados del PAN exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a establecer una mayor coordinación con las entidades federativas, a fin de que éstas colaboren en el proceso de compra, distribución y aplicación del plan de vacunación para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2", subrayó.

Además proponen establecer un mecanismo de información semanal sobre los avances en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en el país, para que de esta manera la población y los órganos autónomos realicen una evaluación de la estrategia.

"El país se enfrenta a la crisis de salud por la pandemia y las escuelas cerradas, pero también tenemos tres crisis más por enfrentar: la económica, del empleo y el ingreso familiar; la de la violencia e inseguridad y; la de la falta de confianza, credibilidad y gobernanza institucional, acompañada de corrupción e impunidad", puntualizó.