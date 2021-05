Exhorta Monreal a Ebrard agilizar apertura de la frontera con EU

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a agilizar las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos de América para abrir, con base en la evidencia científica pertinente, los 53 puentes fronterizos y reactivar las actividades no esenciales entre ambos países.

En la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se publicó el punto de acuerdo de la sesión de este miércoles donde se destaca la urgencia de la reapertura fronteriza terrestre entre ambos países, ya que "la dinámica de la frontera norte es una de las más intensas y peculiares del mundo entero: tan solo el paso Tijuana-San Diego es el más cruzado de todo el mundo occidental, lo que habla de la dimensión de las interacciones que cotidianamente tienen estas sociedades".

Se expone que la frontera común incluye 48 condados de EUA esparcidos en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California; del lado mexicano son 94 municipios fronterizos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En cuanto a las personas que viven en este extenso territorio, en el año 2016, había una población aproximada de 13 millones de habitantes distribuida en diez áreas metropolitanas transfronterizas.

Monreal expuso que a partir del advenimiento de la pandemia las restricciones en la interacción social en la frontera entre los dos países comenzaron a aumentar a partir de los primeros meses de 2020.

"En marzo de ese año, los gobiernos de ambos países anunciaron el veto de los viajes no esenciales entre ambos países".

Asimismo, el cierre parcial de las fronteras ha impactado no solo sobre los negocios formales en ambos lados, que dependen del flujo constante de personas, sino también sobre los negocios informales localizados en las inmediaciones del cruce.

El senador por Zacatecas expuso que cada mes se ha dado una fecha de apertura de las fronteras por vía terrestre, ya que por vía aérea si hay acceso, pero todas las veces el cumplimiento ha sido aplazado, por lo que no hay certeza del momento en el que la dinámica fronteriza retomará su curso habitual.

"Dicha incertidumbre afecta de manera severa la economía de ambos países, pero sobre todo la de miles de familias mexicanas".