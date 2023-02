Exige apoyo de CNDH por sacarla de prisión contra su voluntad

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., febrero 3 (EL UNIVERSAL).- María Luisa Villanueva Márquez, quien ayer fue obligada a salir del penal femenil de Atlacholoaya donde permaneció 25 años por el delito de secuestro, acusó trato indigno y violaciones a sus derechos humanos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), porque fue "sacada a la fuerza bruta".

En conferencia de prensa pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, afirmó, que hubo irregularidades en su proceso y el Poder Judicial de Morelos pretende ocultar al haberla liberado como culpable del delito de secuestro.

En el zócalo de Cuernavaca, junto a sus abogados y familiares, María Luisa Villanueva dijo que ayer alrededor de las 12:30 horas fue sacada de su dormitorio con engaños porque le informaron que tenía que ir al área médica, pero llegaron cuatro custodias quienes la sacaron por la fuerza.

Su abogada, María Elena Medina Vargas, acusó que María Luisa fue echada a empujones y de las "greñas" porque la sacaron cargando cuando ella no solicitó ningún beneficio, porque quería salir con el reconocimiento de inocencia, pero al gobierno le estorbaba para poder subsanar sus errores y deficiencias en la injusticia que cometieron.

"El Tribunal de Justicia violenta los derechos humanos de María Luisa al impedir ejercer libremente su voluntad. Ayer fue lanzada a la calle mediante un acto patético de fuerza y brutalidad violentando su libre determinación y sus convicciones solo mediante la arbitrariedad y ejerciendo violencia en su contra cuatro custodios sacaron en vilo a María Luisa del penal de la misma forma como hace 25 años fue sometida por fuerza a una cárcel que no merecía", expresó la representante legal.

A decir de María Luisa, el presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, le dijo que si no quería aceptar los beneficios era por capricho o porque estaba enamorada del penal por estar tantos años ahí.

Aseguró que seguirá en su lucha para que se reconozca su inocencia.