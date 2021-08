Exige Conapred que asesinato de joven José Eduardo no quede impune

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se sumó al reclamo de justicia por la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, quien sufriera tortura y abuso sexual, luego de ser detenido de manera arbitraria por policías municipales en Mérida, Yucatán, "bajo una apreciación injustificada de sospecha".

El Conapred puso a disposición de las autoridades locales su apoyo técnico en materia de igualdad y no discriminación, para coadyuvar en la atención adecuada del caso, y exhortó a las autoridades competentes para que crímenes como este sean investigados con perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos, se brinde asistencia a la familia como víctima del delito y los responsables no queden impunes.

"Si bien en este momento el caso está judicializado y el gobierno de Yucatán ha informado sobre la detención de cuatro policías municipales, probables responsables de las agresiones, así como el ofrecimiento de ayuda psicológica y económica a familiares de la víctima, es necesario reiterar que se deben implementar todas las acciones que sean necesarias para prevenir estos delitos posiblemente cometidos de forma absolutamente injustificada por integrantes de los cuerpos policiacos encargados de la seguridad de todas las personas con estricto apego a sus derechos humanos", subrayó el Conapred.

Además, pidió que en la investigación se determine si en la detención existió discriminación por apariencia física, edad, identidad personal o expresión corporal, que compruebe la presencia de estereotipos, prejuicios o estigmas injustificados de parte de los elementos policiacos.

El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) exigió esclarecer si en la atención médica que solicitó el joven en el hospital al que acudió y la asistencia legal brindada cuando denunció los delitos de los que fue víctima, no fueron prestadas de forma negligente, descuidada, sin la debida celeridad que el caso merecía o con algún componente de discriminación.

Argumentó que "la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la igualdad de todas las personas con independencia de las características con las que nacemos, definen nuestra identidad, estructuran nuestra personalidad y determinan la manera en que nos relacionamos con otras personas".

El Conapred puntualizó que nadie, incluyendo al Estado, puede afectar a otros con base en estas categorías, pues somos diferentes como personas, pero iguales ante la ley y nos asisten los mismos derechos.