Exige Morena en Congreso a SCJN no partidizar resolución de Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Morena en la Comisión Permanente, exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuar de manera imparcial, no partidizada, ni mucho menos ideologizada en la resolución de la primera parte del plan ´B´ que fue impugnado por la oposición y en las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán contra las 20 reformas que el Senado aprobó en la última sesión del periodo ordinario.

El senador y vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, dijo que "estamos muy preocupados por las últimas decisiones totalmente arbitrarias, que se han dado en la Suprema Corte de Justicia".

Aseguró que un ministro detuvo con absoluta discrecionalidad todo el plan ´B´ en materia electoral, tomando como base una resolución del Instituto Nacional Electoral.

Aseguró que ahora hay otra andanada contra el plan ´B´, con el dicho de otro ministro que tiene la intención de invalidarlo.

"Creemos que quieren seguir esta misma ruta para las veinte iniciativas que aprobamos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores al final de este periodo ordinario de sesiones".

"Pero, la Suprema Corte debe de tener una actuación imparcial, no parcial, no partidizada y menos ideologizada", agregó Cravioto.

"Deben de ver escrupulosamente que se le haya dado un trato constitucional a todo el procedimiento y de acuerdo a nuestras leyes y a nuestros reglamentos tanto de Cámara de Diputados, como de Cámara de Senadores, que nosotros seguimos afirmando que todo el procedimiento que se hizo en las dos cámaras fue apegado perfectamente, justamente a las normas que nosotros mismos nos hemos dado".

Exigió a Santiago Creel, no partidizar su función de presidente de la Cámara de Diputados y firme ya los decretos de las 20 reformas aprobadas por el Congreso para enviarlos al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.