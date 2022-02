Exige oposición en el Senado que López-Gatell comparezca

La oposición en el Senado exigió la comparecencia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para que dé la cara a la cámara alta y responda por sus pronósticos erróneos sobre la pandemia y en particular por la actual ola de Covid-19 causada por la variante ómicron.

En la sesión de este miércoles, el vicecoordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, arremetió contra López-Gatell, a quien calificó de incongruente, porque "no le ha atinado absolutamente a ninguna de sus proyecciones".

El priísta pidió que los grupos parlamentarios busquen el consenso y construyan los acuerdos para que el subsecretario de Salud comparezca lo antes posible.

"Este es el momento que López-Gatell tiene que dar su versión, obviamente sus proyecciones y la cara en el Senado de la República. Todavía recuerdo que el 28 de noviembre dijo que esta cepa ómicron iba ser una cepa no virulenta y que no había que tomar tantas medidas, como lo estaba siendo Europa, Estados Unidos, Guatemala, país vecino y Canadá. Este es el momento en el que debe venir, mínimamente a la Comisión de Salud. (...) Para eso es el Senado de la República, para pedirle cuentas a los funcionarios del gobierno".

El legislador por Guerrero también solicitó que Rocío Nahle, secretaria de Energía y Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, comparezcan ante comisiones del Senado para que expliquen cuánto bajará el costo de la luz con la reforma eléctrica que propone el gobierno federal.