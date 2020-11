Exige PAN a Sheinbaum explicación del destino de 4.5 mmdp de Salud

Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidieron al gobierno capitalino remitir información de la auditoría practicada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondientes al ejercicio fiscal 2019, ya que no puede comprobar el gasto de cuatro mil 592 millones de pesos.

Al hacer uso de la tribuna, la panista América Rangel Lorenzana solicitó presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y, si es el caso, sancione a los servidores públicos involucrados. También pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, congelar las cuentas bancarias de los funcionarios presuntamente involucrados en estas irregularidades.

"Hoy, los diputados de la mayoría ni 'pío' dirán, a pesar del lamentable panorama de corrupción, impunidad y protección que se vive en la Ciudad por los hechos documentados por la Auditoría Superior de la Federación ante un daño tan grave como el evidenciado", denunció la legisladora.

Dijo que "una vez más podrían quedar impunes estas inconsistencias detectadas por la Auditoría", por lo que llamó al Congreso local a ser ejemplo en el combate a la delincuencia y mandar un mensaje a la sociedad de que no permitirá que esta grave "estafa maestra en salud" quede impune.

"No hay vacunas, medicamentos y apoyo para las personas que necesitan su tratamiento contra el cáncer, mucho menos insumos para el personal de salud. Por ello, como lo he dicho en diversas ocasiones, la mayoría de quienes integran la mal llamada Cuarta Transformación no son iguales a los del pasado, son peores", acusó alzando la voz.

La propuesta no fue considerada de urgente y obvia resolución por los diputados de Morena y aliados, quienes votaron en contra, por lo que el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad.

Minutos después, en otro punto de acuerdo, el diputado del PAN, Federico Döring Casar, lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo haya dado información a medias para realizar esta Auditoría, "pero, sobre todo, no certificada", denunció.

Por ello, exhortó a la jefa de gobierno a entregar la información, "tal y como ya fue apercibida por la Auditoría Superior de manera certificada", para que sea legalmente válida para su análisis.

"Con ello, solventar la observación y dejar sin materia la denuncia penal, que habría de interponerse en contra de las autoridades capitalinas y, además, solicitar a la jefa de gobierno que detalle por escrito a este Congreso local las razones por las cuales incumplió la ley al no dar la información de manera certificada", demandó.

De nuevo, los diputados de Morena junto con los partidos aliados manifestaron su voto en contra del planteamiento, por lo que el tema fue enviado a la misma Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad, que preside el morenista José Luis Rodríguez.