Exige PAN comparecencia de Ana Guevara por violencia en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, anunció que su bancada exigirá la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, para que explique por qué la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte no ha sesionado en tres años para evitar hechos violentos como los registrados el sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro.

En conferencia de prensa virtual, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado condenó la violencia derivada del enfrentamiento entre las barras bravas de los Gallos Blancos de Querétaro y los Rojinegros del Atlas, pues "México no necesita más divisiones ni más confrontaciones".

López Rabadán solicitó al gobierno de Querétaro que encabeza el panista Mauricio Kuri, que no haya impunidad en este caso y se encuentre a los responsables de los hechos violentos y sean sancionados.

También le pidió transparentar toda la información para que se diga exactamente qué pasa con las personas que se encuentran hospitalizadas, con cada uno de los servidores públicos que fueron omisos ante los hechos y con la Liga de Futbol.

Recordó que lo establecido en la norma no se lleva a cabo, ya que en el artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, está establecido que se creará una comisión encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte.

En este sentido, lamentó que tanto la ley como la comisión sean "letra muerta", por lo que se demandará la comparecencia de la titular de la Conade para que explique al Senado por qué esta instancia nunca ha sesionado.

"Una de las obligaciones del Senado de la República es ser contrapeso al Poder Ejecutivo; como Poder Legislativo nosotros estamos en condiciones de pedirle a la titular de la Conade que venga al Senado de la República, que comparezca y que nos explique por qué esta Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte nunca ha sesionado. Es una exigencia ciudadana el día de hoy y es momento en que el titular de la Conade acuda al Senado de la República a rendir esta cuenta y muchas otras que, sin duda, la han acompañado lamentablemente a lo largo de su administración", puntualizó la senadora Kenia López.