Exige PAN mejorar atención para enfermos de VIH

La secretaria de Igualdad y Desarrollo Humano, Kathia Bolio Pinelo, exigió el compromiso del gobierno federal para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que combaten el VIH-Sida.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, aseguró que está administración ha sido insensible en esa materia.

"Los recursos destinados para medicamentos que se distribuirán en el sector salud para el siguiente año son insuficientes para atender a toda la población con VIH/SIDA, enfermedad que requiere de una atención pronta y de calidad", denunció.

La panista recordó que este grupo poblacional a menudo vive discriminación lo que les ha impedido alcanzar mejores oportunidades en el ámbito educativo, deportivo, laboral, cultural y de salud.

Aseveró que hasta ahora la autoridad federal ha sido "ineficiente y negligente" ante sus necesidades y en garantizarles sus Derechos Humanos.

Kathia Bolio Pinelo señaló que esta situación rebasa los límites de la congruencia; "por un lado, se da prioridad a obras con presupuestos millonarios mientras que la población con VIH/SIDA u otras enfermedades de suma importancia y que requieren atención inmediata esperan hasta más de 6 meses para recibir sus medicamentos y sus tratamientos, tiempo vital para no verse mermada su salud y no poner en riesgo su vida".

Bolio Pinelo recordó que, la salud es un derecho humano y no debe estar al margen de ninguna política presupuestaria. Adelantó que desde la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano del PAN, buscará a las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan desde hace muchos años a favor de la población con VIH/SIDA.

"Hoy más que nunca requieren de nuestro apoyo y respaldo, dado que el gobierno federal les limitó todo tipo de recurso poniendo en riesgo su loable labor a favor de este grupo en situación de vulnerabilidad, sin duda su lucha ha representado los valores más significativos que caracterizan a las y los mexicanos como son la solidaridad, empatía, generosidad y bonhomía. En Acción Nacional, seguiremos impulsando acciones que garanticen un presupuesto justo y suficiente para atender la salud de todos los mexicanos y no dejar en el desamparo a la población con VIH/SIDA ni a ningún grupo en situación de vulnerabilidad, porque nadie debe esperar por un medicamento o estar sujeta a los caprichos presidenciales", concluyó.