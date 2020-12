Exige PAN recursos para aplicar ley de educación superior

Para aplicarse, la Ley General de Educación Superior requerirá recursos, de otra forma, se corre el riesgo de convertirse en mera retórica, advirtió el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

Tras haber sido aprobada en el Senado esa ley, el dictamen podría pasar esta misma semana a ser discutido y ratificado por San Lázaro, antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Aunque es necesaria y estaba estancada desde 2018, es indispensable asignar recursos suficientes, consideró el diputado panista a través de un comunicado.

"Plantear derechos sociales sin asignar recursos económicos sería hablar de derecho ficción, simular y abonar sólo a la retórica, no a la solución real e integral de los problemas", consideró el panista Romero Hicks.

La minuta que envió el Senado de la República considera, entre otros cosas, un fondo especial para la gratuidad de la educación superior, que será gradual y el cual se asignará con base en la disponibilidad presupuestaria.

Este fue uno de los puntos más polémicos del dictamen, y los legisladores de oposición criticaron que no se garantizaran recursos suficientes.

Con la aprobación de la Ley General de Educación Superior se abrogaría la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y el último párrafo de la Ley General de Educación referente al financiamiento de las universidades públicas.

En materia de financiamiento, algunos de los puntos más importantes del dictamen que podrían discutir hoy o mañana los legisladores se encuentra la creación de un fondo especial federal para la obligatoriedad y gratuidad, que los estados y Federación deberán asignar recursos de forma anual y que estos no podrán ser inferiores en términos reales al año anterior; también se reconoce la existencia de recursos extraordinarios que podrán ser solicitados por las instituciones de educación superior que los necesiten.

El legislador recordó que en el Senado se firmó una carta intención con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para colaborar, discutir y redactar una propuesta legislativa en materia de educación superior, siendo el primer borrador en 2018 y el punto de partida para la elaboración de esta iniciativa.

Recalcó que México tiene la necesidad de contar con una Ley General de Educación Superior por la obsolescencia y limitaciones de la vigente Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

El diputado panista abundó que no se debe olvidar sujetar el cumplimiento del derecho a la suficiencia presupuestal.

"Vivimos tiempos de crisis que nos implican atender prioridades en materia de salud, pero no olvidemos que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en distintos aspectos de la vida", finalizó Juan Carlos Romero Hicks.