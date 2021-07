Exige PRD plan para atender a menores que perdieron a sus padres

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal que implemente un plan integral de atención a infantes cuyos padres fallecieron a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En un comunicado, el sol azteca informó que según el DIF, hay 6 mil 866 niñas y niños que, debido a la pandemia perdieron a uno o a ambos padres y se calcula que, en promedio, 28 menores al día quedaron huérfanos por esta causa.

Sin embargo, la cifra que reconoce el DIF es de mil 876% menor a un estudio difundido recientemente por la revista The Lancet. Por lo que habría miles de niñas y niños huérfanos que no tienen ningún tipo de apoyo.

Más del 60% de esos niñas y niños se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque existen casos de niñas y niños que no han sido reportados a esta institución, por lo cual la suma podría encontrarse muy por encima de lo que se ha informado.

El grupo parlamentario del sol azteca aseguró que dar 800 pesos al mes para solventar todas las necesidades de niñas y niños que perdieron a uno o dos padres, constituye un abandono criminal por parte del gobierno Federal, denuncian las y los diputados perredistas.

En un punto de acuerdo que presentará ante la Comisión Permanente, el PRD en la Cámara de Diputados, demandará al Sistema Nacional DIF, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud implementar de manera urgente un plan integral de atención a las y los niños huérfanos debido a la pérdida de uno o sus dos padres por causa de la Covid-19 e informen a esta asamblea respecto a las cifras reales de menores de edad que han quedado en la orfandad y la estrategia para su atención.

La dependencia también informó que se han atendido la mayor parte de los casos, entregándoles la cantidad de 1,600 pesos bimestrales, a través del programa de becas manejado por la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, en opinión de las y los diputados perredistas, "esta cantidad ni cubre las necesidades materiales de las y los niños ni responde a la atención integral a la que está obligado el Estado a proporcionarles como víctimas".

Sobre este asunto, de acuerdo un estudio realizado por The Lancet, revista médica británica, México ocuparía el primer lugar entre 21 naciones estudiadas, "con 131 mil 325 casos de menores que han quedado en orfandad porque uno o dos de sus padres murieron contagiados de Covid-19".

De ellos, desglosa el estudio, "97 mil 951 infantes en México sufrieron la muerte sólo de su padre, 33 mil 342 padecieron sólo el fallecimiento de su madre, mientras que hubo 32 casos en el que sufrieron la muerte de ambos".

El PRD resalta que el dato que proporciona el estudio es mil 876% más alta que la cifra admitida por el DIF, "lo cual, nuevamente, nos sitúa en una condición de alarma debido a que, si de la cifra que fue dada a conocer por el DIF aún no han sido atendidos todas las niñas y niños, la cantidad de infantes sin ningún apoyo gubernamental resulta inaceptable".

"Debemos señalar que estas niñas y niños deben recibir servicios de salud, garantizar su acceso a la educación y a la alimentación de calidad, atención psicológica especializada así como la implementación de un programa especial para que cuenten con un soporte familiar, ya sea por medio de adopción o por el resguardo a cargo de familiares cercanos, privilegiando siempre el interés superior de la infancia, de manera rápida y eficiente", apuntan las y los legisladores federales perredistas.

"Dar únicamente los 800 pesos al mes para solventar todas sus necesidades constituye un abandono criminal por parte del Gobierno, con el objeto de desentenderse de un problema tan grave como el que enfrentamos", concluyeron.