Exigen a AMLO cancelar entrega de 89 mdp a estadio de beisbol

Políticos de oposición, en particular del PAN y del PRD se pronunciaron por cancelar la entrega de 89 millones de pesos para la renovación del estadio en el que juega el equipo de beisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es el hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador.

En conferencia de prensa virtual, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en vez de que el presidente, López Obrador hubiese apoyado con casi 100 millones de pesos al equipo de béisbol de su hermano, esos recursos se hubieran dirigido al cuidado del empleo y al trabajo de miles de personas que están sufriendo los estragos de la pandemia como son los restauranteros que están yendo a la quiebra.

Marko Cortés también opinó que dichos recursos también pudieron haber ido para la compra de vacunas, las cuales por cierto, dijo tampoco se han transparentado.

"En vez de que el Presidente hubiese apoyado con 100 millones de pesos para el ... equipo de béisbol que dirige, mejor esos recursos debería de destinarlos al empleo, el trabajo de miles de personas, de los restauranteros que se están yendo a la quiebra, que no tienen los ingresos mínimos para llevar a casa, debería de usarse esos recursos para comprar vacunas, que tampoco se han transparentado, el problema es que se malgasta recurso público con criterios ideológicos, políticos, pero que lamentablemente no atiende las necesidades más apremiantes", dijo el líder panista.

Este martes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer que el 11 de enero, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó el contrato para renovar el estadio del equipo de beisbol que preside el hermano de Andrés Manuel López Obrador, luego de una segunda vuelta, debido a que, en una primera ronda de la licitación, descalificó a los 26 postores que concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Sobre esto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal cancelar el contrato por 89 millones de pesos del erario público que invertirá en la renovación del estadio del equipo de beisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del Presidente.

Las y los diputados federales del PRD calificaron como inaceptable este acto de nepotismo y corrupción y demandaron al Ejecutivo Federal ordene la cancelación del contrato y reasigne este recurso público al sector salud y a la adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 para proteger lo más rápido posible a la población.

"Es lamentable que mientras que en todo el país los hospitales del sector público están saturados, que los pacientes de Covid-19 están siendo rechazados porque no hay camas ni equipo de oxigenación, que el personal médico pide se le dote con urgencia del equipo adecuado; AMLO prefiera darle 89 millones de pesos del erario público a su hermano para que remodele su estadio de béisbol", denunciaron.

"El Presidente prefiere darle recursos públicos a su hermano mientras miles de micro y pequeñas empresas están quebrando por falta de apoyo gubernamental y millones de trabajadores que se han quedado sin empleo enfrentan con sus propios recursos y posibilidades la terrible crisis económica por la que atraviesa el país", acusaron.

"Es decir, a pesar de lo que diga el Presidente, hay recursos públicos para instrumentar apoyos más eficaces para ayudar a las familias y proteger el empleo, pero Andrés Manuel prefiere derrocharlos en proyectos inviables e innecesarios y atender los caprichos de Pío, su hermano incómodo", concluyeron.