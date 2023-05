Exigen a AMLO frenar uso de sargazo

A-AA+

CANCÚN, QRoo., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Científicos, consultores, académicos, empresarios y organizaciones civiles de Quintana Roo refutaron hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien una vez más dio por resuelto, erróneamente, el problema del sargazo.

En una carta abierta firmada por seis organizaciones civiles y respaldada por decenas de científicos, activistas, académicos y empresarios, dirigida al mandatario federal, le aclararon que el arribo masivo de sargazo debería ser un tema prioritario para el país y que la Secretaría de Marina (SEMAR) atiende apenas un 1 por ciento del litoral afectado.

Le advirtieron que usar la macroalga para "regenerar" bancos de material explotados para el Tren Maya, es un peligro para los acuíferos subterráneos, dado que su descomposición produce gases y lixiviados que provocan daños a la salud humana, el ambiente y la economía.

"El sargazo no debe tirarse en bancos de materiales porque acumula elementos tóxicos del mar, como metales y semimetales, incluyendo arsénico, cadmio, plomo y mercurio, así como otros contaminantes, como hidrocarburos y clordecona.

"Si el sargazo no se recoge de la playa, los contaminantes también pueden llegar a las aguas costeras y entrar en las cadenas alimenticias, poniendo en riesgo la salud humana", se indicó.

Además, el sargazo provoca el deterioro de la calidad de las playas, aguas costeras y manglares, así como la mortalidad de praderas marinas, fauna (incluidos corales) y especies de importancia pesquera.

"Cuando llegamos, en el 2019, había mucha preocupación por el sargazo en el Caribe, que iba a afectar muchísimo al turismo. Le encargamos a la Secretaría de Marina...'almirante Ojeda, usted es el responsable y lo resolvemos porque lo resolvemos'.

"Y se resolvió el problema. Y ahora estamos ya utilizando sargazo para regenerar las zonas que se utilizan como banco de material para la construcción del Tren Maya, junto con suelo orgánico, se van a regenerar todas las zonas", dijo López Obrador, el pasado 1 de mayo, durante su conferencia Mañanera.

Hoy, le fue aclarado que de los 900 kilómetros de litoral que posee la entidad, la Semar solo atiende 9 kilómetros frente a las playas públicas de cuatro municipios, en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco, dejando otros cinco municipios afectados por el arribo masivo de la macroalga, sin atender.

Se le señaló que los presupuestos asignados a la Secretaría son "insuficientes". En 2019, 109 millones de pesos; en 2020, 87.2 millones; en 2021... cero pesos. Y para 2022, 70.5 millones.

"Las cantidades mencionadas son muy bajas considerando que el costo de limpieza de sargazo es muy elevado. Para darle una perspectiva, en el Caribe Mexicano los hoteles invierten entre 5.8 y 18.2 millones de pesos anuales por kilómetro de playa para la limpieza del sargazo, dependiendo de los volúmenes de arribo y las estrategias de manejo", se lee en la carta difundida hoy.

Lo que la Semar recolecta en el mar, es lo mínimo, en comparación con lo que limpian en la costa los ayuntamientos y los hoteleros.

Con gráficas, basadas en información satelital e histórica, expusieron cómo la tendencia de recale masivo de la macroalga ha crecido en el tiempo, "por lo tanto el presupuesto asignado al sargazo también debería incrementarse anualmente", afirmaron.

En su escrito le reiteraron que la presencia de sargazo tiene una afectación económica para el estado, pues ahuyenta a las y los vacacionistas de las playas y comercios costeros, reduce el valor de las propiedades e implica altos costos para el sector turístico.

Además, el turismo que arriba a la entidad representa cerca del 40 por ciento del total de divisas que ingresan anualmente al país por concepto de turismo, por lo que seguir minimizando el problema o dándolo falsamente por resuelto, "podría tener pérdidas económicas importantes a nivel nacional".

Con base en lo anterior, solicitaron aumentar los presupuestos para ampliar las operaciones de la SEMAR en la recolección del sargazo; que se evite rellenar con él, los bancos de material, por los riesgos al acuífero; que se brinde atención a todos los municipios costeros del estado y, en cada uno, una mayor longitud de costa.

Que se diseñen estrategias de manejo especificas por sitio, en función de las características ambientales de cada lugar; que se habiliten sitios de disposición final del sargazo, suficientes y adecuados para recibir residuos peligrosos; que se apoye la investigación y desarrollo de tecnología para atender la problemática y se abran espacios de innovación tecnológica para su aprovechamiento.

Y que se asegura que no existan afectaciones a la salud de la población y el turismo por los gases emitidos por la descomposición del sargazo.