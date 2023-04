Exigen a Ejército transparencia

A-AA+

Tras la detención hace unos días de un mando militar por el caso del hackeo a correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocido como Guacamaya Leaks, el senador Emilio Álvarez Icaza exigió que el Ejército transparente toda la investigación relacionada con ese caso, pues se requieren acciones contundentes que no se lleven a cabo en medio de la opacidad.

En entrevista, el legislador del Grupo Plural lamentó que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, evada el tema y no reconozca que se ha descuidado la seguridad de los archivos digitales de las Fuerzas Armadas.

"Tiene que entenderse que el Guacamaya Leaks es un fracaso de la seguridad del Ejército Mexicano, tiene que entenderse que se requiere una acción mucho más contundente, y eso pasa por informar cuál es su alcance, eso pasa por referir al Congreso de la Unión. Justo cuando vino el secretario evadió el tema, y ahora nos informan que uno es detenido absolutamente en la opacidad y en la discrecionalidad", enfatizó.

Añadió que el problema es que los militares no entienden que juegan una serie de roles públicos que los obliga a rendir cuentas, pues no es suficiente que digan que van a detener a una persona, cuando se filtraron miles de documentos.