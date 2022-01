Exigen a la FGJ informe sobre el proceso del exdiputado Saúl Huerta

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso local acordó solicitar a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina un informe el estado que guardan las investigaciones contra el exdiputado federal de Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, y la intervención en los procesos judiciales.

La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, recordó que dos menores de edad presentaron denuncias en contra de Saúl Huerta, por abuso sexual y violación, por lo que el 27 de abril de 2021 la FGJ solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado.

Posteriormente, el 11 de agosto pasado la Cámara de Diputados le retiró el fuero al legislador, por lo que ocho días después, el morenista fue detenido por su probable participación en estos delitos.

Ante ello, la panista alertó que, el pasado 12 de enero, la defensa del exdiputado federal logró pactar un primer acuerdo reparatorio con la FGJ; para el segundo caso de abuso sexual, ocurrido en julio de 2019, con el que buscan salga de prisión, lo que consideró como un acto de impunidad. ?"Compañeras y compañeros diputados, les invito a no tolerar y no cerrar los ojos ante la violencia de una agresión sexual, mucho menos ante la impunidad de un agresor. Demostremos, en estos momentos, que con hechos y acciones estamos del lado de la justicia y del lado de la razón, sobre todo en el caso de los menores de edad", expresó la legisladora del blanquiazul.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente, con algunos ajustes que sugirió el diputado local de Morena, Fernando Mercado Guaida, de que a partir del informe que reciban por parte de la FGJ, decidirán los pasos a seguir, "no prejuzgar sin contar con elementos legales", exigió el morenista.