Exigen a oposición no doblarse ante reforma al PJ

Jueces y magistrados llamaron a los senadores de oposición a ser patriotas y mantenerse firmes para votar en contra de la reforma judicial que se discute en el Senado, advierten que de lo contrario transitaríamos al autoritarismo y a la pérdida de libertades.

Hugo A. Bermúdez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila subraya que es un tema de defensa al Estado de Derecho, la independencia judicial, la regularidad democrática en México.

Argumenta que el impacto de esta reforma sería tan grande si uno de los 43 senadores votara a favor de ella, se estaría hablando de un cambio de régimen de Gobierno.

"Transitaríamos sin lugar a dudas al autoritarismo a la pérdida de libertades y a la pérdida de un control real y efectivo de las arbitrariedades de los otros dos poderes, incluso del propio Poder Judicial ya con un Poder Judicial reprimido totalmente a modo

"Estaríamos hablando de la concentración del Poder en un solo hombre en el Presidente de la República y próximamente de la Presidenta de la República", precisa

Indica que están conscientes de las presiones tan fuertes y abrumadoras que reciben los senadores respecto a su posición en relación a la reforma.

"Les pedimos que como Senadores de la República deben hacer todo lo posible por sostenerse... Exigimos a los 43 senadores que se mantengan en su voto de no a la reforma judicial y es su obligación democrática", remarca.

Esto luego que se difundió que Miguel Ángel Yunes, se sumaría con Morena a la aprobación de la reforma.

Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, con residencia en Monterrey, señala que convocan a los senadores de la oposición a respetar la voluntad de su electorado, sostener la división de poderes y la carrera judicial.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, la jueza señala que debe ser una lucha por tener una reforma que realmente sea integral y que busque solucionar los problemas de justicia de este país.

"La reforma que presentaron definitivamente no tiene ese objetivo entonces, el llamado es a la unidad al respeto, pero sobre todo a un sentido de patriotismo y el nacionalismo de conciencia de la trascendencia que representa el decir no a esta reforma", asevera.

Cuestionada sobre la posibilidad que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez sea quien le otorgue a Morena y sus aliados, el voto que requieren para aprobar la reforma, la juzgadora llama a Morena, al Partido Verde y del Trabajo que se den cuenta que es más importante el interés de la nación que una revancha política.

"Es momento de ser valientes e íntegros con las decisiones que tomamos y es importante ver por el bien común", sostiene.

La jueza María Carmen López, del juzgado cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Novena con región (Zacatecas) con jurisdicción en toda la República refiere que sería un retroceso tremendo la reforma.

Expresó que en caso de aprobarse la reforma el pueblo de México sería el que padeciera un sufrimiento por no tener juzgadores con preparación de tantos años.

"En mi caso tengo 28 años de carrera judicial, me preparé para ser jueza de distrito toda mi vida... El que pierde es el pueblo mexicano porque pierde a jueces preparados, de vocación, jueces que aman la justicia, jueces que defienden los derechos humanos porque esa ha sido nuestra formación de vida.

"Entonces vendría una gran crisis para la justicia en México, por eso tanta inestabilidad en los mercados y en las inversiones, porque sin jueces de carrera judicial no están garantizada una justicia imparcial y eso genera tanta inseguridad que por eso se han estado moviendo los mercados el precio del dólar", expresa.