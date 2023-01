Exigen al INE investigar anuncios de Alejandra del Moral en Edomex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La diputada Graciela Sánchez Ortiz, de Morena, exigió acatar las normas electorales a la pre candidata de Va por México a la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral, y al INE que investigue la procedencia de los recursos con lo que ha colocado varios espectaculares en dicha entidad para promocionar su imagen.

"Debemos de exigir respeto y acatamiento a las normas electorales a fin de que se lleven a cabo los procesos electorales en el Estado de México con apego al marco jurídico vigente y se investigue la procedencia de los recursos económicos aplicados a esta estrategia indebida de posicionamiento político de la ciudadana Alejandra Moral", dijo la diputada guinda.

La diputada Sánchez Ortiz afirmó que con la utilización de espectaculares en la entidad mexiquense para promocionar a Alejandra del Moral, violenta la equidad de la campaña y "no se puede pasar desapercibida".

"Es claro que quienes se benefician, no sólo económicamente de esta promoción personalizada y disfrazada de una publicidad, (...) son quienes buscan posicionar deliberadamente a la mexiquense y a los partidos que la impulsan en vísperas del proceso electoral estatal, violentando la equidad de la campaña", dijo.

Cabe recordar que los aspirantes de su partido a la candidatura por la Presidencia de la República en 2024: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López; y el coordinador, Ignacio Mier, quien busca contender por la gubernatura de Puebla en ese mismo año, también han utilizado los espectaculares para promocionar su imagen.

En ese sentido el pasado 2 de diciembre, el INE le ordenó a la jefa de Gobierno que se deslindara de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales con clara alusión a una campaña por la Presidencia de la República, además solicitó a sus simpatizantes dejar de colocar propaganda en espectaculares o bardas, o campañas en redes sociales que busquen promocionar su nombre rumbo a 2024.

No obstante, el 27 de diciembre, el diputado Miguel Torruco, señaló que los espectaculares que promocionan la imagen de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en varias entidades del país, son pagados por diputadas y diputados de su partido.

Además, señaló que la colocación de los espectaculares en apoyo a Sheinbaum, son "en ejercicio de nuestros derechos políticos y constitucionales".