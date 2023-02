Exigen al Poder Judicial frene la violencia sistemática y vicaria

A-AA+

TOLUCA, Méx., febrero 1 (EL UNIVERSAL). - Integrantes de la colectiva Cam Cai se manifestaron frente a los juzgados familiares en Toluca para exigir que el Poder Judicial frene la violencia sistemática y vicaria de la que han sido víctimas al menos 300 madres mexiquenses.

A la par, reclamaron que, pese a la cita para audiencia en los juzgados para resolver el caso de Nancy Valdés, la madre de Santiago y Camila, que desde hace tres años dejó de ver a sus hijos, producto de la violencia vicaria; sin embargo, no llegó el juez.

"A ella la acusaron de violencia familiar, con testigos falsos, para que ella no pueda convivir con sus hijos, pasaron más de dos años sin que haya solución en el tema", dijo Isaura Contreras, representante de Cam Cai.

Destacaron que tienen casos como el de Isaura, quien desde hace dos años no ve a sus hijos, o el de Jaqueline, quien desde octubre no puede cuidar a su pequeño y su exesposo, policía municipal, la ha amenazado.

Indicaron que la violencia vicaria está reconocida como tal en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México; sin embargo, no ha sido tipificada como delito, por lo que no hay posibilidad de denunciar al agresor y que haya sanciones contra éste.

Señaló que son cientos de casos los que representan, pues como el de Nancy, fueron acusadas por su expareja o el padre de sus hijos por maltrato, hasta robo o sustracción del menor y violencia.

"Hemos tenido más, mujeres que fueron vinculadas a proceso por denuncias falsas, que no pueden ver a sus hijos y que tienen condiciones graves sin que haya justicia para ellas", comentó Isaura Contreras.