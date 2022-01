Exigen desarticular a banda cibernética que hackea a políticos

Luego de los numerosos casos de actores políticos víctimas de hackeo en sus cuentas de Whatsapp, el coordinador del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich, solicitó a la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, iniciar las investigaciones cibernéticas pertinentes, a fin de identificar y detener a los que se han dedicado a ejecutar esta ilegal práctica.

Recordó de acuerdo al Código Penal federal, este delito se castiga hasta con cinco años de cárcel, pero al no ser denunciado, queda en el limbo y los criminales informáticos continúan al acecho.

"No se trata de un delito fuera de lo común. Hemos tenido casos de alcaldes y diputados a quienes les ha pasado esto. Pero luego del restablecimiento de la cuenta, no hay detenidos ni a quien investigar. Es grave que terceros tengan acceso a nuestra información que es personal, porque habría un uso desconocido", acusó.

Por ello, el panista invitó a la ciudadanía a denunciar este delito y no quedarse callados, "porque sólo con esto es como haremos que la autoridad investigue, ya que son muchos casos acumulados que sólo se quedan con la simple denuncia mediática, pero hay que llevarlo al ámbito penal", insistió.

Incluso, diputado federales del blanquiazul han apoyado que esta práctica del hackeo sea castigada con más severidad, pero necesitan de la denuncia como primer elemento para indagar la raíz del delito.

"Desde el Congreso federal y local, se harán reformas más severas para que se castigue con más años de cárcel este delito, porque ya es muy recurrente que estén los delincuentes haciendo sus fechorías", sostuvo Von Roehrich.

Lo verdaderamente importante, añadió, es que un desconocido tenga acceso a información íntima o familiar, la cual puede ser objeto de chantajes, extorsiones u otro tipo de acto delictivo que atente contra la integridad de la víctima.

Por ello, más allá del exhorto a la fiscal Godoy Ramos, es el llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, "para que haga lo propio con sus investigaciones", reiteró el líder panista en el Antiguo Palacio de Donceles.