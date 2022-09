Exigen en Jalisco el regreso con vida de estudiante de la UDG

A-AA+

Miles de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Guadalajara marcharon este jueves junto a la familia de Miguel Alejandro Soto Marín, estudiante universitario que permanece desaparecido desde el 15 de septiembre pasado, para exigir su regreso con vida; según los organizadores de la marcha fueron más de 15 mil personas las que caminaron desde el edificio de Rectoría hasta el Palacio de Gobierno, según el gobierno de Jalisco fueron cinco mil los asistentes.

Durante la manifestación, en la que también se exigió localizar a los más de 15 mil desaparecidos que están reportados en Jalisco, la madre del joven desaparecido, Magda Martín, pidió a los delincuentes que se lo llevaron "que se toquen el corazón y lo devuelvan con vida".

Miguel Alejandro fue sustraído de su casa por un grupo de personas que supuestamente entraron a robar y desde entonces no se sabe nada de él.

Dijo que su hijo tiene un futuro extraordinario y muchos sueños por cumplir, por lo que insistió en que hará todo por recuperarlo: "desde el 15 de septiembre se detuvo mi corazón, pero no me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo", dijo.

El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, se solidarizó con la familia del estudiante y consideró que Jalisco vive uno de sus momentos más críticos por la tragedia de las personas desaparecidas, que ya es una tragedia humanitaria y de grandes dimensiones aunque el gobierno no lo quiera reconocer y que no se ha querido reconocer para darle la debida atención.

Indicó que son cinco las exigencias concretas de la UDG por esta situación: la presentación inmediata y con vida de Miguel Alejandro Soto Martín y de todos los desaparecidos; la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso; la reactivación inmediata del Sistema Estatal de Búsqueda con el gobernador como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco; la creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas que lleve un monitoreo diario de esta crisis y se tomen medidas para frenarla; y la implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15 mil personas desaparecidas registradas en Jalisco y resolver la crisis forense que enfrenta la entidad.

Por su parte, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Francisco Javier Armenta Araiza, hizo un pase de lista de los 18 estudiantes de la UDG que están desaparecidos hasta el momento y señaló que no se debe normalizar esta situación.

Armenta denunció que en Jalisco, a los jóvenes no solo los desaparece el crimen organizado, sino también el Estado.

Fiscalía dice que investiga

Sin brindar muchos datos al respecto, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Mendez Ruiz, señaló que se están explorando todas las líneas de investigación, pero evitar señalar cuáles son estas; además, aseguró que se tiene contacto con la familia del estudiante para compartir detalles de las indagatorias.

Indicó que se ha reunido información del contexto en el que se desenvuelve el joven para robustecer las indagatorias sobre su paradero y no para intentar criminalizarlo.

Aseguró que a pesar de que el hecho ocurrió durante un supuesto robo, se consignó como una privación ilegal de la libertad y se busca a Miguel Alejandro con vida, como lo marca el protocolo.