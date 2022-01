Exigen exdiputadas reconsiderar el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón

Reconsiderar el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón Sanginés como embajador de México en la República de Panamá es la demanda que hicieron las exdiputadas integrantes del colectivo Rebeldes con Causa MX.

A través de una carta, expresaron que se suman a las voces de agrupaciones feministas, estudiantes y víctimas de acoso sexual que exigen que el nombramiento de Salméron como embajador ante Panamá sea retirado por el presidente o, en su caso, que no sea ratificado por el Senado de la República.

Con el numeral #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, las ex diputadas Verónica Juárez, Laura Rojas Martha Tagle y Lorena Villavicencio señalaron que Salmerón fue acusado formalmente ante autoridades universitarias, quienes concluyeron que dada la evidencia desde su posición como profesor sí cometió acoso sexual en contra de alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). "Mienten quienes, desde una posición político-partidista, intentan minimizar los hechos y descalificar a las víctimas diciendo que no habido denuncias".

En su comunicado recuerdan que Pedro Salmerón ha recibido múltiples acusaciones por acoso y abuso sexual, más allá de lo ocurrido en la institución universitaria, que estos hechos han tenido lugar en todos los espacios que ha ocupado.

"Estos se han negado y se ha dado en contextos de asimetría de poder y subordinación que lo favorecen y protegen. Los abusos de Pedro Salmerón se han documentado en@MeTooITAM y@MeTooAcadémicosMX".

Las exdiputadas, por otra parte, advierten que Pedro Salmerón no cuentan ni con la formación y con la experiencia para desempeñar el cargo de embajador en México. "Hay que recordar que las y los embajadores no representan al presidente de la República ni a su gobierno sino al Estado en su conjunto y al pueblo de México, por lo que el nombramiento de un inexperto acosador no sólo representa una afrenta a las y los miembros del servicio exterior mexicano sino a las y los mexicanos, y en última instancia también al pueblo y gobierno panameños".

Además de demandar que el gobierno reconsidere el nombramiento llaman a las senadoras de Morena a hacer valer su compromiso con las mujeres del país y su responsabilidad como integrantes de la cámara legislativa responsable de la supervisión de la política exterior, y les piden rechazar el cuestionado nombramiento. Solicitan "respetuosamente" al gobierno de Panamá no otorgar el plácet al gobierno de México sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador.

Y finalmente llaman a las y los legisladores a aprobar la iniciativa conocida como 3de3 contra la violencia, por la que se impediría que personas deudores de pensión alimenticia, acosadores o abusadores sexuales y feminicidas ocupen cargos públicos.

La carta está firmada por las exdiputada Laura Rojas, Martha Tagle, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio.