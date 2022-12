Exigen investigar entrega de juguetes por presuntos miembros del CJNG

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El colectivo Luz de Esperanza, integrado por personas que buscan a sus familiares desaparecidos, exigió a las autoridades estatales y municipales de Guadalajara y Zapopan actuar contra los grupos delictivos que en días pasados cerraron calles y desfilaron impunemente repartiendo juguetes en al menos dos colonias de la ciudad.

Después de que este domingo comenzaron a circular videos en los que supuestos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación se presentan en varias camionetas ante decenas de personas en las calles de las colonias El Retiro, en Guadalajara, y Mesa Colorada, en Zapopan, para entregar regalos a nombre de la organización delictiva, este lunes el colectivo de búsqueda entregó un documento a las diversas en el que consideraron una ofensa que se permitan este tipo de caravanas.

"Es una grave ofensa y burla, no solo a las autoridades, que solo demuestran el grado de corrupción y la impunidad que se vive en todo el estado, sino también a las más de 15 mil familias afectadas por el delito de desaparición de personas. Puesto que el hecho de que células del crimen organizado anden por la ciudad con total libertad e impunidad y tal vez al amparo de la misma autoridad, regalando juguetes, haciendo actos populares, es indignante", señala el documento.

Los integrantes de Luz de Esperanza insistieron en que el hecho es grave, pues no se ha investigado a pesar de que fue realizado por presuntos integrantes del crimen organizado que podrían estar involucrados en la desaparición de personas.

"No se generó ningún acto o investigación por parte de la autoridad y pudiera ser que estas personas pudieran conocer de los hechos de víctimas de desaparición, no solo se demuestra la corrupción de todas las instituciones, sino también la falta de voluntad para generar actos de investigación de los más de 15 mil desaparecidos", señaló el colectivo.

Por su parte, la Comisaría de Policía de Guadalajara indicó que tras los hechos ocurridos en la Colonia El Retiro, a pocas cuadras de distancia de la base que la institución tiene en la Calzada Independencia y la calle Hospital, se realizó una investigación de campo y se entregó información a la Fiscalía del estado.

Según la información de la dependencia, los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre en los cruces de las calles Esmeralda y Eulogio Parra, pero los testimonios de los vecinos indican que los sujetos nunca se identificaron, que no iban armados y no portaban ningún distintivo o letrero de algún grupo delictivo.