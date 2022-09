Exigen justicia para Abigail en Oaxaca

Juchitán, Oax.- Al grito de "la policía no me cuida, me asesina", familiares y amigas de Abigail Hay Urrutía, mujer de 30 años cuyo cuerpo fue localizado sin vida en los separos de la comandancia municipal de Salina Cruz el pasado 19 de agosto, marcharon para exigir justicia para la joven.

Las manifestantes, que portaron ropa color blanco y morado, también llevaron flores y mantas con inscripciones de justicia, además de una corona de flores que fue depositada en la comandancia.

Antes, el contingente realizó una parada en las oficinas alternas de la Alcaldía, donde exigieron castigo a todos los funcionarios que intervinieron en el arresto de Abigail y que son responsables por acción y omisión de su muerte.

La protesta para exigir justicia para Abigail se realiza luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó la detención de Juan Diego "N", Rafael "N", y Felix "N", todos policías municipales; así como Joel Alberto "N", juez cívico calificador, como probables responsables del homicidio de la joven.

Las tres autopsias al cuerpo de Abigail en cinco días determinaron que la joven murió de "asfixia por ahorcamiento"; sin embargo, los especialistas rechazaron especificar el objeto con el que se realizó o si fue ella quien se lo hizo o se trató de terceros.